Manon Marsault: avant et après toutes ses opérations de chirurgie esthétique “C’est des dossiers”

Manon Marsault est l’une des vedettes de l’émission de télé-réalité, Les Marseillais. Comme la plupart des candidates du show, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Et de surcroît, à l’instar de ses camarades, elle n’a pas une once de honte d’en parler. En effet, les temps changent et il ne semble plus tabou de parler de ses recours à la chirurgie esthétiques aujourd’hui. Manon Marsault n’en a en tout cas pas honte du tout. Elle va même en parler ouvertement avec ses fans sur les réseaux sociaux. Découvrez donc la liste des opérations de la belle et surtout à quoi elle ressemblait avant de passer sur le billard.

Manon Marsault se transforme au fils des années

Manon Marsault n’est pas une débutante dans le domaine de la chirurgie esthétique. Elle a eu recours à ces méthodes, autant pour son corps que pour son visage. En effet, la jeune femme a fait dissimuler ses cernes, s’est faite gonfler les lèvres et masquer ses rides du front. Le botox n’effraie pas Manon Marsault. Mais ce n’est pas tout, elle a également fait en sorte d’augmenter le volume de son arrière train et s’est faite poser des prothèses mammaires. Son objectif étant de parvenir à un résultat qu’elle serait fière d’admirer dans un miroir. Un à un, les défauts que Manon Marsault constatait sur elle devait disparaitre.

L’épouse de Julien Tanti discute de tout avec ses fans, sur Snapchat surtout. Et le sujet des opérations de chirurgie esthétique est tombé récemment car une de ses vieilles amies lui a envoyé des photos. Sur les images, Manon Marsault n’avait que 18 ans. Elle n’avait donc pas encore eu recours aux services de la médecine esthétique ou aux opérations. Mais comme elle assume ses choix et ne regrette rien, Manon Marsault partage donc ces photos “dossiers” avec le monde entier.

La chirurgie esthétique n’est pas un sujet tabou pour la jeune femme

La transformation est indéniable et se remarque surtout au niveau de son nez et de sa bouche. Les fans de Manon Marsault sont sous le choc mais ne vont pas lui adresser que des citriques. Et puis la belle sait prendre du recul par rapport à ses détracteurs sur la Toile. Rien ne l’empêche de faire ce qu’il lui plaît. C’est d’ailleurs aussi cela qui fascine ses fans. Manon Marsault est sincère et franche, elle se moque de ce que l’on pourrait penser de négatif sur elle. L’important c’est quelle reste en accord avec elle-même.

Voir cette publication sur Instagram What’s up ? 📸☺️ Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti) le 11 Mars 2020 à 9 :20 PDT

Manon Marsault n’a pas finit de faire parler d’elle. En effet, elle vient tout juste d’accoucher de son deuxième enfant, une fille prénommée Angelina. Mais la jeune maman parle déjà d’une prochaine opération de chirurgie esthétique. Elle ne sera peut-être pas satisfaite tant que l’image qu’elle recherche ne sera pas atteinte. Ou alors c’est simplement pour une injection de botox ? Pour le moment personne ne connaît la suite des projets de Manon Marsault dans ce domaine. mais ce qui est certain, c’est que la jeune femme ne fera pas de secrets à ce sujet !