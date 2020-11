Manon Marsault: c’est violent, elle devient la risée de la toile à cause de cette photo!

Décidément, Manon Marsault ne cesse de faire parler d’elle ces derniers temps. Et l’une de ses célèbres séries de photos a une fois de plus fait le buzz. Visiblement, le dernier cliché publié sur Instagram n’a pas fait l’unanimité auprès de tous ses admirateurs. Quelques-uns de ses followers n’ont effectivement pas hésité à la critiquer ouvertement sur son déguisement pour la fête d’Halloween. Depuis plusieurs semaines voire des mois, la compagne de Julien Tanti est la cible d’un grand nombre d’attaques. Et ce, notamment sur la manière dont elle s’occuperait de sa fille Angelina, née en septembre dernier. Le couple a également été l’objet d’une polémique lors d’une récente visite dans un zoo. Car certains défenseurs de la cause animale s’étaient offusqués de voir la famille admirer des singes tenus en laisse. Mais aujourd’hui, Manon Marsault est véritablement clashée sur sa tenue d’Halloween et son physique.

En effet, la candidate de téléréalité a publié plusieurs photos de son déguisement. Accompagnée de Julien Tanti, Manon Marsault prend la pause. Depuis leur résidence de Dubaï, leurs tenues pour la fête des morts avaient effectivement de quoi surprendre. Julien Tanti avait choisi un style chirurgien déjanté. Il apparaît dans une tenue de médecin, avec le visage sanguinolent. Tandis que pour Manon Marsault, c’était un tout autre look. Comme ses fans ont pu le découvrir, le visage de la jeune femme était totalement grimé en noir et blanc.

Et l’expression de son maquillage lui donnait véritablement une apparence effrayante. Le déguisement de la star de W9 avait comme thème : l’aventure. Dans un style Lara Croft, Tomb Raider, Manon Marsault avait choisi des bottes militaires sur un pantalon en mode camouflage. De plus, sa tenue était complétée par un body de couleur kaki et une paire de gants en cuir. Le couple avait même décidé de pousser les détails beaucoup plus loin. Puisque pour l’occasion, ils avaient également décoré une voiturette de golf. Le petit engin avait été paré de nombreuses toiles d’araignée et d’une tête-de-mort trônant sur le capot.

Ver esta publicación en Instagram Premier Halloween pour @tiagotanti ❤️🎃👻 mon super héros ❤️🥰 Una publicación compartida de Manon Tanti (@manontanti) el 31 Oct, 2020 a las 9:06 PDT

À première vue, les choix de Manon Marsault n’ont pas plu à sa communauté. Du moins, pas à certains de ses fans. Les commentaires négatifs sont véritablement arrivés par vagues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains d’entre eux étaient vraiment loin d’être tendres. ” Manon, tu n’as pas besoin de te déguiser pour Halloween, tu es Halloween au naturel ” pouvait-on notamment découvrir parmi les réactions des internautes. Mais les critiques ne s’arrêtaient pas là et arrivaient par rafales sur Instagram : ” Vraiment des ploucs “, ” Manon elle est mieux comme ça “, ” Manon, pourquoi tu t’es déguisée ? Et maquillée ? Tu étais déjà dans le thème avant “, ” Manon tu n’as pas besoin de te déguiser, avec toi Halloween c’est tous les jours”, ” Et ben voilà enfin on voit vos vrais visages ! “, ” Le déguisement de Manon est tellement vulgaire, c’est dommage “. Parmi cette série de clichés, seul un déguisement semble avoir eu grâce aux yeux des followers de Manon Marsault. En effet, c’est celui de Spider-Man porté par le petit Tiago. Car pour lui, les commentaires étaient plutôt élogieux…