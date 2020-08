Manon Marsault « dézingue violemment » Carla Moreau! C’est aussi la guerre avec Jessica Thivenin ? on révèle tout !

Manon Marsault, serait-elle aussi fâchée avec Jessica Thivenin ? Après son clash avec Carla Moreau, ce serait donc une autre guerre entre filles que la téléréalité nous propose.

S’il y a bien des émissions où les disputes sont nombreuses qui peuvent parfois mener à des scènes mémorables, c’est bien dans le monde de la téléréalité que cela arrive régulièrement. Dans ce cas-ci, il s’agit des Marseillais contre le Reste du monde avec des participantes dont certaines semblent réellement ne plus s’apprécier.

Pour ceux qui ne seraient pas de vrais fans, essayons de retracer l’histoire de ce dernier clash. Manon Marsault et Carla Moreau devraient bientôt se retrouver sur le tournage des Marseillais contre le Reste du monde. Mais il existe un historique entre les deux femmes, et on peut donc s’attendre à ce qu’elles ne se jettent pas l’une dans les bras de l’autre.

Déjà dotée d’un tempérament volcanique, en plus, la compagne de Julien Tanti et enceinte. Il faudra donc voir si ses bouleversements hormonaux, ne vont pas rendre Manon encore plus sensible que d’habitude. Car si c’était le cas, la saison 5 des Marseillais vs le Reste du monde risque de nous réserver de grosses surprises et des clashs mémorables. Car entre Manon et Carla, il semblerait bien que la tension soit toujours là, et d’ailleurs les deux femmes ne se suivent plus du tout sur les réseaux sociaux. Mais la grossesse de Manon pourrait aussi avoir l’effet inverse.

Il semblerait que depuis quelque temps, elle se soit un peu assagie et soit devenue plutôt calme. Très active sur son compte Instagram, la future maman expliquait qu’elle revenait dans l’aventure principalement pour retrouver son compagnon et qu’elle ne veut en aucun cas se mêler aux problèmes de la villa. Elle désirerait rester à l’écart de toutes ces histoires et affirme être devenue beaucoup plus posée. Des rumeurs affirment même qu’elle et son chéri, souhaiteraient tourner définitivement la page de la téléréalité pour se concentrer sur l’éducation de leurs enfants et entreprendre de nouveaux projets.

Alors que Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont dans Les Marseillais contre le Reste du monde, saison 5 et que Mélanie passe du temps avec Manon Marsault et Laura Lempika, les deux candidates emblématiques sont en guerre. Si les deux femmes étaient devenus amies il y a longtemps, et qu’elles s’étaient rapprochées pour finalement être très complices, il semblerait bien qu’elles se soient complètement éloignées lors d’une dispute qui aurait eu lieu dans Les Marseillais contre le Reste du monde, saison 4. Quant à Jessica et Carla, elles avaient été en froid, mais s’étaient par la suite réconciliées au moment de la naissance de Ruby. Mais aujourd’hui il semblerait bien que Manon Marsault et Carla Moreau soient de nouveau très éloignées.

Carla, la future femme de Kevin Guedj, a été éliminée et beaucoup d’internautes pensent que la maman de Tiago en était responsable. Même si Carla affirme que ce n’était pas le cas, la rumeur continuait à persister et on voit bien aujourd’hui que les deux jeunes femmes ne sont plus très proches. Impossible de savoir ce qui s’est réellement passé durant ce tournage et quelles sont les raisons exactes de cette brouille, mais ce qui est sûr, c’est que les deux starlettes de la téléréalité ne sont plus amies du tout.

Ce n’était plus un secret pour personne que Carla Moreau allait rejoindre le tournage de la téléréalité, Les Marseillais contre le Reste du monde saison 5, durant ce mois de juillet. La maman de Ruby avait rejoint le sud de la France pour participer à l’aventure, mais visiblement elle aurait quitté la villa. Certains internautes se demandaient donc ce qui s’était passé pour la fiancée de Kevin Guedj.

Mais il semblerait qu’il existe quand même des éléments de réponse notamment grâce aux recherches d’Aquababe, un célèbre blogueur. Celui-ci via une story Instagram révèle les raisons de cette élimination selon lui : » La vraie raison de l’élimination de Carla. Depuis le début de l’aventure, beaucoup de personnes ne peuvent plus se la voir du côté Marseillais comme du côté RDM. Pourquoi ? Car selon eux, ils auraient découvert son vrai visage de vicieuse.

Carla s’est embrouillée à maintes reprises avec Manon Tanti (pas étonnant), mais elle s’est également embrouillée avec Jessica Garcia et pas qu’une fois !!! Ils ont donc décidé de l’évincer du jeu, car elle était insupportable » affirmait le blogueur sur sa dernière parution. Une théorie qui a immédiatement fait réagir les fans de l’émission, créant deux clans. Un internaute livrait d’ailleurs aussi son explication » Comme par hasard, Manon Tanti arrive dans l’émission puis Carla se fait éliminer. Ça ne m’étonne pas du tout ! Je pense que Manon a fait un lavage de cerveau a tout le monde ! « .

Dans tous les cas, le tournage des Marseillais contre le Reste du monde 5 aura connu de gros rebondissements, et Carla Moreau aurait mal vécue ce passage. Sur place, la jeune femme se serait violemment disputée avec Manon Marsault et aurait eu des relations plus que tendues avec les Marseillais en général. Après son élimination, et celle de sa copine Maeva Ghennam, elles avaient toutes deux prises la décision de partir se reposer ensemble pour tenter d’effacer le souvenir de ce passage difficile. Une question reste en suspend est celle de savoir si Manon Marsault et Maeva Ghennam sont toujours en contact avec Jessica Thivenin ?

Le blogueur Aquababe affirmait que tout allait bien entre Carla et Maeva et qu’elles avaient quasiment provoqué une émeute en allant au restaurant toutes les deux, mais que du côté de Jessica, c’était l’ignorance totale. On comprendra donc que la compagne de Thibaut Garcia a choisi son camp et que ce ne sera pas celui de la maman de Ruby. Il faudra probablement attendre la diffusion de l’intégralité des émissions sur W9 pour réellement comprendre ce qu’il s’est passé.

Une histoire qui devrait encore passionner les nombreux fans de l’émission et les téléspectateurs avides de sensation. Des clashs entre les jeunes femmes qui ne manqueront pas encore d’alimenter les réseaux sociaux, mais aussi de battre des records d’audience quand W9 programmera la diffusion des émissions des Marseillais contre le Reste du monde, saison 5.