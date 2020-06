Manon Marsault en colère, elle défend son fils Tiago: Les internautes supposent qu’il est retardé

Manon Marsault est une des plus célèbres stars de la télé-réalité Les Marseillais. Et pour cause, elle épouse le plus connu d’entre eux : Julien Tanti. Le couple célébrait sa première année de mariage le 2 mai dernier. Et le 24 mai de l’année qui précédait leur mariage, Manon et Julien devenaient les heureux parents du petit Tiago. Mais, le bonheur de la petite famille n’est pas sans nuages. En effet, les internautes s’inquiètent pour Tiago. Les fans des Marseillais se demandent si le petit bonhomme ne souffre pas d’un léger retard de développement. Car Tiago parle peu et n’est pas encore propre. Mais pour Manon, son fils avance à son rythme et elle en a plus qu’assez de lire des messages qui supposent le retard de son petit Tiago.

Manon en a plus que marre des remarques des internautes sur le prétendu retard de son fils, Tiago

Manon finit par exploser et vouloir mettre les choses au clair. Les innombrables messages des internautes qui supposent le retard de son fils l’épuise. Tiago a tout juste eu ses deux ans le 24 mai dernier. Et les fans du couple semblent très inquiets pour Tiago. Selon eux, le petit bonhomme ne serait pas assez stimulé par ses parents et cela provoquerait un retard de développement chez l’enfant. À ces accusations, Manon répond sa détours que c’est du « grand n’importe quoi ». En effet, pour la jeun maman, Tiago va parfaitement bien. Il parle peut-être moins que d’autres mais au moins il parle. Et pour ce qui est de la propreté, là encore, chaque enfant a son rythme. Apprendre ces choses-là sont essentielles au bon développement de l’enfant, mais il ne faut pas s’affoler si le petit garçon prend son temps.

En effet, la majorité des enfants commencent à parler entre 10 t 16 mois. Ensuite, vers les deux ans, ils sont capables de faire des phrases courts. Mais cette norme n’est pas une vérité absolue. Il ne s’agit que d’une moyenne. Et Manon a bien raison d’inviter sur le fait qu’il faille suivre le rythme de son fils. Pour elle, Tiago n’a pas de retard du tout. Et effectivement, les spécialistes de la petite enfance s’accordent à dire qu’il ne faut pas s’inquiéter si un enfant ne parle pas. Souvent, c’est qu’il n’en ressent pas le besoin. Une des solutions pour l’aider à developer son langage est de lui laisser le temps de demander des choses plutôt que d’anticiper ses besoins.

Retard dans la parole ? Retard pour aller sur le pot ? Il n’y a pas vraiment de règles strictes

En effet, les attaques des internautes sur le retard de Tiago supposaient que son retard de langage s’expliquait par le manque de stimulation de ses parents. Or, il se pourrait que cela soit tout à fait l’inverse. Car les enfants qui parlent plus tard sont souvent des enfants qui n’ont en fait pas l’utilité de la faire. Si après les deux ans, un enfant n’a pas dit un seul mot et ne montre pas d’intérêts à la communication, c’est une autre histoire. Mais Tiago dit quelques mots, est capable de montrer des objets du doigts ou de faire comprendre ce qu’il ressent. Partant de là, il n’y a aucun soucis à se faire pour le fils de Manon et de Julien. Et Manon l’a visiblement parfaitement compris. Cependant, elle perd patience face à ces remarques incessantes.

La maman de Tiago, Manon Tanti, envoie balader les prétendus experts qu’elle retrouve régulièrement en commentaire

Manon adresse alors un message salé à ceux qui se permettent de mettre en cause sa façon d’élever son fils. Manon répète à qui veut l’entendre qu’elle est très fière de son Tiago. Elle rappelle également que c’est enfant et que c’est le sien. Alors celles qui se prennent pour « des mères parfaites » et les autres « gamines » qui se permettent de la juger, elle les envoie copieusement promener. Et pour cause, il n’est pas non plus anormal que le fils de Manon n’aille pas encore sur le pot. Car là encore, l’apprentissage de la propreté doit se faire au rythme de l’enfant. Pour que cela fonctionne, les parents doivent en effet se montrer attentif à la façon qu’on leur enfant de parler de leur couche. Et si Tiago ne parle pas encore, il n’est pas étonnant qu’il ne soit pas encore propre.

En effet, lorsque les enfants apprennent à utiliser le pot c’est qu’ils ont conscience de salir leurs couches. Quand Tiago dira régulièrement à ses parents, « pipi » lorsqu’il salit sa coute, cela voudra dire qu’il est capable d’intégrer le concept de vouloir rester propre. Les enfants comprennent cela à des âges différents. Et là encore, ce sont les parents qui sont trop prévenants qui ne laissent pas le temps à leur enfants de réaliser que leurs couches sont sales qui ont des enfants qui apprendraient plus tard que les autres à aller sur le pot. Manon pourra donc également répondre à ses détracteurs qu’elle est peut-être une maman trop prévenante. Mais personne n’a finalement son mot à dire sur l’éducation d’une mère pour ses enfants. Manon est très en colère que l’on puisse croire que son fils soit en retard de développement.

Manon est fière de Tiago et elle a bien raison de respecter son rythme de développement

Et pour cause, certains commentaires vont très loin. Parfois Manon soit lire des dizaines de messages qui lui répètent que c’est honteux et qu’elle néglige son fils. Le sang de Manon ne fait alors qu’un tour et cela se comprend. Pourtant, le petit Tiago ne semble pas avoir de retard du tout. Il n’est peut-être pas dans la moyenne pour le moment mais il pourrait se retrouver en avance plus tard dans d’autres domaines. Car il est vrai, comme le dit Manon, que chaque enfant à son rythme. Et c’est un choix honorable de la part de Manon que de décider de ne pas le brusquer.