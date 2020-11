Manon Marsault est-elle encore enceinte ? ce test de grossesse acheté par Julien Tanti

Manon Marsault est l’épouse de Julien Tanti. Ensemble il forme l’un des couples mythiques de la télé-réalité. Les Marseillais vont-ils encore agrandir leurs rangs avec un heureux événement ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. En effet, dans une courte vidéo, Julien Tanti apporte un test de grossesse à son épouse. Mais elle vient tout juste d’accoucher de leur deuxième enfant, Angelina. Les fans du couple sont à l’affut pour connaître les détails de cette affaire.

Manon Marsault et Julien Tanti sèment la panique sur la Toile

Manon Marsault et Julien Tanti viennent tout juste de devenir parents pour la deuxième fois. Tiago, leur premier, est un petit garçon espiègle qui vient de devenir grand frère. Il prend d’ailleurs son rôle très à cœur pour veiller sur Angelina. Le couple des Marseillais ne se voyaient pas enchaîner avec une nouvelle grossesse si rapidement. Mais il existe un phénomène bien connu des jeunes parents, le retour de couche.

En effet, les femmes qui viennent d’accoucher sont extrêmement fertiles dans les semaines suivantes. Il n’est donc pas rare que, sans protection adaptées, elles puissent retomber enceintes tout de suite après. Manon Marsault se sentait nauséeuse et n’a pas attendu pour en parler avec son époux. Julien Tanti est alors sorti se procurer un test de grossesse pour son épouse. Les jeunes parents voulaient en avoir le cœur net.

Mais avant même d’avoir les résultats, le papa de Tiago et d’Angelina a filmé l’événement. De quoi affoler les fans et répandre la rumeur que Manon Marsault attend encore un enfant. Heureusement, les résultats ne sont pas attendre et font également l’objet d’une vidéo sur le compte Snapchat du jeune papa. Le test est négatif et les jeunes parents sont soulagés. En effet, avec l’arrivée le 2 septembre dernier de leur petite princesse et Tiago qui grandit, ils sont déjà très occupés sans rajouter à cela une troisième grossesse surprise. Car Manon Marsault et Tiago Tanti n’ont pas partagé leur désir d’avoir un troisième enfant pour le moment.

Une fausse alerte qui remet les choses en perspective

La petite famille va donc continuer sa vie à quatre, pour l’instant en tout cas. Seul l’avenir nous dira si Manon Marsault et Julien Tanti souhaitent un troisième bébé pour agrandir leur tribu. Et ils ont des raisons d’hésiter car ils ont été gâtés par le destin qui leur a offert un garçon et une fille. Peut-être que s’ils avaient eu deux garçons ou deux filles, la question ne se poserait pas.

Les fans du couple star de la télé-réalité peuvent reprendre leurs souffles. Cependant, ils n’auraient pas été surpris d’apprendre une nouvelle grossesse. En effet, les bébés fleurissent dans de nombreux couples phares des Marseillais. Carla Moreau et Kevin Guedj sont les parents de Ruby, Jessica Thivenin et Thibault Kuro sont les parents de Maylone, sans oublier Milann, le petit garçon de Nabilla et de Thomas Vergara. Aussi, les fans de Manon Marsault et de Julien Tanti adorent Tiago et Angelina et n’auraient pas vu d’inconvénients à ce qu’ils aient encore un bébé pour agrandir la bande.