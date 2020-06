Manon Marsault et Jessica Thivenin taclées de nouveau par Jazz? Un message violent qui confirme !

Manon Marsault: C’est sur Snapchat que Jazz a poussé un gros coup de gueule, mais pour quelle raison au juste ?

Jazz a proposé quelque chose d’original lors d’un placement de produit, et les internautes ne se sont pas gênés pour la moquer.

Pourtant, la jeune maman a récemment pris la décision de ne plus rentrer en conflit avec certains candidats de télé-réalité, elle a alors poussé un tout dernier coup de gueule sur les réseaux sociaux :

« Les grandes bouches parlent derrière, mais quand tu es devant, on entend plus personne. Ça fait chier d’avoir des plus petits que toi bien plus haut ? Moi, c’est quand tu veux et où tu veux bébé » a-t-elle mentionné sur son compte Snapchat.

Ce message est agrémenté d’un émotionne qui éclate de rire.

Elle n’a évidement pas cité les personnes en question dont elle parle. Ce qui nous vient en premier à l’esprit c’est : Manon Marsault et Jessica Thivenin avec qui Jazz est en guerre depuis un bout de temps.

Anaïs Camizuli est également dans le viseur car elle et Jazz ont récemment été en opposition au sujet de leur agence.

Le snap de Jazz reste pour le moment un mystère important. Affaire à suivre donc !

Jazz et Laurent sont d’ailleurs sur le point d’ouvrir leur propre agence, et c’est à ce sujet qu’ils sont moqués sur la toile.

La jeune maman fait d’ailleurs parler d’elle à propos d’autres sujets.

Elle faisait un placement de produit pour des accessoires pour cheveux, et les internautes ont été déboussolés par ce que Jazz proposait. Elle affirme qu’un chouchou à chignon peut convenir à une queue de cheval, ce qui fait une coupe de cheveux très particulière.

Manon Marsault et les internautes se sont encore moqués d’elle à ce sujet :

« Non mais c’est trooop hahahaha (…) Ptdr elle est sérieuse en plus « ça fait 2 styles » (…) La Queen du mauvais goût, l’icône de la démode (…) Je viens d’avoir un fou rire en regardant ce placement de produit (…) Je ne sais même pas quoi dire mdr (…) Le chignon-queue de cheval ce n’est pas une coupe mulet des temps modernes ? », peut-on remarquer parmi tous les commentaires postés sur cette publication. Jazz ne va certainement encore une fois, pas se laisser faire et réagir à cela.

Mais ce n’est pas fini, un énième scandale fair le tour du web : C’est en effet, une vidéo de Jazz, Laurent et SisiK ridiculisant les plats de leurs cuisiniers, qui travaillent dans leur somptueuse villa à Dubaï, qui choque les internautes.