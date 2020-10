Manon Marsault et Julien se lâchent fortement avec ces dépenses à des milliers d’euros !

Au mois d’août dernier, Manon Marsault et Julien Tanti avaient annoncé leur choix de quitter la France. Le couple avait décidé de s’installer dans la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis. Et leur nouvelle vie leur convient apparemment à merveille. Ils paraissent mener une existence luxueuse et ne se privent de rien. C’était d’ailleurs le cas lors de l’une de leur dernière sortie, accompagnés de Maëva Ghennam. L’autre star des Marseillais avait rejoint ses amis à Dubaï afin de passer des moments agréables ensemble. Lors d’un dîner dans un très chic restaurant de la ville, Julien Tanti et Manon Marsault avaient décidé de ne pas regarder à la dépense. Il se serait offert une bouteille de vin hors de prix considérée comme l’un des meilleurs crus au monde !

Il faut bien avouer que les Marseillais, ont su parfaitement gérer leur notoriété. Ils sont tous deux devenus des influenceurs reconnus et ont surtout fait de bons placements. Ils s’offrent désormais une vie faite de luxe et de paillettes dans l’une des villes les plus riches du monde.

L’amie de Manon Marsault, Maëva Ghennam, avait donc décidé de faire un petit passage par les Émirats arabes unis. C’était l’occasion pour elle de retrouver ceux qu’elle a connu dans la célèbre émission de téléréalité. Maëva avait profité de l’occasion pour rencontrer également Nabilla Benattia. Les fans des deux jeunes femmes se souviennent également de cet épisode. Puisqu’elles étaient apparues sur les réseaux sociaux, sur des clichés en discothèque. Les deux nouvelles copines n’avaient d’ailleurs visiblement pas bu que de l’eau, lors de cette soirée mémorable. Elles s’étaient même embrassées en public. Et ces photos avaient fait l’objet de nombreux commentaires dès leurs publications.

Manon Marsault et Julien Tanti

C’est dans une ambiance plus calme et plus feutrée que Maëva aura passé la soirée avec Julien et Manon Marsault. Les deux tourtereaux et leur invitée en ont profité pour célébrer l’événement dans un restaurant très sélect. Au moment de choisir le vin qui s’accorderait parfaitement avec leur repas, leur choix s’est porté sur un Château Petrus 1953. Pour les amateurs de belles bouteilles, cette appellation doit laisser rêveur. Mais pour ceux qui connaissent moins bien le monde du vin, quelques chiffres devraient les interpeller. Selon plusieurs sites spécialisés dans les vins d’exception, cette bouteille aurait un prix situé entre 3 000 et 5 000 euros. Sa cote est actuellement aux alentours des 3 500 euros. Mais dans le genre de restaurant dans lequel ils étaient, les prix de telles bouteilles peuvent réellement s’envoler.

Manon et Julien Tanti: Le couple semble donc parfaitement à l’aise financièrement. Et d’ailleurs, Manon Marsault avait, cette même soirée, décider de se faire un autre joli cadeau. La jeune femme était, en effet, passée par l’une des plus belles concessions automobiles de Dubaï. Elle était d’ailleurs très intéressée par deux modèles d’exception présents dans le show-room. Manon Marsault a d’ailleurs demandé de l’aide à ses fans pour l’aider à choisir entre les deux modèles. Son cœur était en train de balancer entre une Lamborghini Aventador blanche et une McLaren noire. Ces deux bolides d’exception se situent dans une gamme de prix entre 200 000 et 400 000 euros selon les versions et les finitions. Visiblement, l’argent n’est donc plus un problème pour Manon Marsault et son mari.

Si leurs affaires paraissent florissantes, leur vie de famille paraît également les combler de bonheur. Car la famille s’est agrandie il y a peu, avec l’arrivée d’un nouveau bébé. Il y a quelques semaines, la petite Angelina voyait le jour dans un hôpital du petit État. C’est donc une petite sœur que le petit Tiago, né le 24 mai 2018, a eu le plaisir d’accueillir. Toute la petite famille, semble donc prête pour couler des jours heureux dans leur luxueuse résidence de Dubaï. Le couple avait d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux de nombreux clichés de leur nouvelle existence d’expatriés. Il demeure désormais dans une splendide résidence réalisée en marbre et en bois.

C’est le 16 août dernier que le couple avait posté une photo d’eux sur Instagram annonçant qu’ils allaient quitter la France. La raison principale de ce déménagement était, selon eux, l’arrivée de leur futur bébé. Ils redoutaient à l’époque que l’hexagone ne connaisse un nouveau confinement. Car cette situation aurait empêché le papa d’assister à l’arrivée du bébé. Ils avaient, de plus, des projets professionnels dans la célèbre ville des Émirats arabes unis. Si Manon Marsault parle très bien anglais, il aura fallu à Julien Tanti une période d’adaptation et quelques cours pour se mettre à niveau. “ Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Et s’il y avait un jour où l’homme cessait d’apprendre, ça serait le jour où il rendra à son âme ” avait déclaré le jeune homme de 32 ans, très motivé. Le compagnon de Manon Marsault aura donc probablement eu recours à un coach privé pour l’aider à se débrouiller dans la langue de Shakespeare.

Ver esta publicación en Instagram Tuesday mood 🖤 #dubailife Una publicación compartida de Manon Tanti (@manontanti) el 29 Sep, 2020 a las 9:42 PDT

Manon et Julien Tanti: Les deux jeunes gens font aujourd’hui partie des candidats de téléréalité les plus influents de la toile. Et leurs rentrées financières, ne cessent de grimper d’année en année. Julien Tanti est d’ailleurs un véritable chef d’entreprise. Car en plus de ses gros cachets pour ses prestations dans Les Marseillais, il est également très actif dans le placement de produits. Cette activité lui rapporterait d’ailleurs plus de 20 000 euros par mois. Mais le compagnon de Manon Marsault ne s’arrête pas là. Car il possède également sa propre ligne de vêtements et il est propriétaire d’une pizzeria dans le centre-ville de Marseille. Manon Marsault a, elle aussi, réussi à profiter de sa notoriété. Avec presque 3 millions d’abonnés sur son compte Instagram, la jeune femme croule véritablement sous les propositions de nombreuses marques. Toutes veulent s’attacher les services de la jeune femme afin de vanter les mérites de leurs produits à son immense communauté.

Les deux stars ont donc visiblement bien géré leur succès et surtout leurs finances. Et ils peuvent aujourd’hui s’offrir une vie de rêve dans la très chic ville de Dubaï. Il n’hésite d’ailleurs pas à dépenser des sommes folles quand l’envie leur prend. C’est d’ailleurs ce qu’ils viennent de faire avec cette bouteille de Château Petrus qui fait aujourd’hui le buzz. Mais comme dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas… Et c’est apparemment ce que les deux stars ont décidé de faire.