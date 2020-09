Manon Marsault et Julien Tanti sont à nouveau parents! voici la 1ère photo de Angelina le bébé

Manon Marsault et Julien Tanti sont arrivés au terme de leur deuxième grossesse. Ils sont heureux de pouvoir annoncer sur les réseaux sociaux la venue au monde de leur fille, Angelina. La petite sœur de Tiago se porte à merveille, tout comme sa maman. Elle pèse 2 kilos et 450 grammes et mesure 52 centimètres. Une toute petite fille déjà très précieuse pour ses parents et pour son grand frère. Manon Marsault et Julien Tanti sont aux anges. Découvrez la première image de la naissance de leur fille.

Manon Marsault et Julien Tanti sont parents pour la deuxième fois pour leur plus grand bonheur

C’est le 2 septembre 2020 que vient au monde le deuxième enfant du couple culte des Marseillais. Leur premier enfant est un petit garçon de deux ans déjà, du nom de Tiago. Et la famille s’agrandit donc pour accueillir Angelina. Manon Marsault et Julien Tanti sont ravis, et certainement très fatigués.

Tout semble s’être déroulé à merveille pour le deuxième accouchement de Manon Marsault. Et encore une fois, elle remercie son mari, Julien Tanti, pour ses attentions et son soutien de tous les instants. En effet, lorsqu’elle partage elle aussi la photo de la naissance de sa fille, Manon Marsault n’oublie pas de remercier son époux. C’est un sentiment de fierté immense et un amour inconditionnel pour Angelina qui envahit Manon Marsault et Julien Tanti. La maman est pressée de rentrer chez elle pour retrouver Tiago et lui présenter sa petite sœur.

La petite famille s’agrandie

Bien installés à Dubaï, la petite famille des stars des Marseillais attendent Angelina avec impatience. En effet, les dernières semaines de grossesse sont toujours les plus longues. Après neuf mois d’espoir, de soin, d’attention et d’attente, les moments était enfin venu. Manon Marsault, Julien Tanti et Tiago peuvent enfin se compter vraiment à quatre. Et ils diront très bientôt au revoir au joli ventre rond de la maman de la famille.

En effet, cette photo était postée la vieille de l’accouchement de Manon Marsault. Ils ont pariés juste en imaginant qu’il s’agissait certainement de leur dernière photo à trois avec le ventre arrondi de l’épouse de Julien Tanti.

Manon Marsault et Julien Tanti sont aux anges

Manon Marsault et Julien Tanti sont plus amoureux que jamais. À travers l’amour qu’ils portent à leurs enfants, leur couple n’en devient que plus solide. En effet, ils ont fait ce projet de vie à deux et sont aujourd’hui comblés de bonheur de le voir se concrétiser. Pourtant, ils auraient pu ne jamais se rencontrer. Car c’est en participant à l’émission de télé-réalité qu’ils font la connaissance l’un de l’autre. Ils participaient à Moundir et les apprentis aventuriers lorsque leurs regards se croisent pour la première fois. Nous étions alors en 2016. Et c’est un an plus tard, au fil d’autres tournages de télé-réalité que les amoureux se fiancent. Il s’agissait cette fois-ci de l’émission des Marseillais.

Voir cette publication sur Instagram Wedding day 🕊🕊🕊 Une publication partagée par Tiago Tanti (@tiagotanti) le 20 Mai 2019 à 11 :42 PDT

Pendant leur fiançailles, Manon Marsault et Julien Tanti attendaient Tiago. Et depuis son arrivée dans leurs vies, ils rayonnent de bonheur encore davantage. Lorsque ce petit bonhomme a eu un an, ses parents se sont mariés. Puis, un an plus tard, c’est au tour d’Angelina d’ajouter au bonheur du couple en agrandissant la famille.

Un bonheur qu’il partage avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux

Le bonheur est une des rares choses de se monde qui se multiplie lorsque l’on le partage. En effet, jamais Manon Marsault et Julien Tanti n’ont été aussi heureux. L’arrivée d’Angelina est un événement qui va leur permettre de planer sur un petit nuage pendant de longues semaines. Ensuite, la routine reprendra sa place dans la vie de la famille qui compte maintenant quatre membres. Mais la routine des stars de télé-réalité n’est pas la même que celle du commun des mortels. Alors ils n’ont pas finit de nous faire rêver à travers leurs réseaux sociaux respectifs. Car même Tiago possède un compte Instagram bien rempli. Pour ne pass faire de jaloux, les fans ne doutent pas qu’Angelina aura elle aussi le sien.

En réalité, Angelina possède un compte Instagram à son nom depuis que ses parents savent qu’elle va arriver. Et alors qu’elle n’a que deux jours, elle cumule déjà plus de 289 000 abonnés sur son compte.

Voir cette publication sur Instagram Dans quelques mois nous serons quatre ❤️ Une publication partagée par Angelina Tanti (@tanti.angelina) le 16 Avril 2020 à 10 :14 PDT

Il ne nous reste plus qu’à adresser nos sincères félicitions à Manon Marsault et à Julien Tanti pour cet heureux évènement. Ainsi qu’à souhaiter la bienvenue à Angelina dans le monde. Cette petite princesse ne manquera, ni d’amour, ni d’attentions de toutes sortes. Et elle a un grand frère, costaud comme tout, qui va pouvoir veiller sur elle à chaque instant.