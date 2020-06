Manon Marsault s’explique au sujet de la mystérieuse photo postée par Julien Tanti

Suite à la publication d’une étrange photo postée par Julien Tanti sur Instagram, sa compagne Manon Marsault éclaire les internautes.

Depuis quelques jours, les abonnés du truculent candidat de l’émission « Les Marseillais aux Caraïbes » se posent beaucoup de questions. En effet, Julien Tanti a beaucoup balancé au sujet de plusieurs candidats qui ont participé à des programmes de télé-réalité. Le Marseillais a étonné ses fans en diffusant une photo très énigmatique car elle était totalement blanche. Sur les réseaux sociaux, les followers s’interrogent de manière tout à fait légitime. Les fans de Julien Tanti ont dû se demander si leur smartphone n’avait pas un bug, mais non c’était bien ça.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Tanti (@julientantiplein) le 1 Juin 2020 à 2 :02 PDT

Manon Marsault éclaire les internautes

La compagne du candidat Marseillais Manon Marsault, elle-même était très étonnée par cette photo. Cette dernière a récemment dévoilé ses projets de chirurgie esthétique, notamment une liposucion. Elle a commenté cette publication en disant avec humour : « Bébé, Tiago a piqué ton tel ? ». Il s’agit de l’enfant du couple qui est né en 2018. La jeune femme attend d’ailleurs un deuxième enfant. Quelques heures plus tard, les fans du couple en ont su plus. Manon Marsault a donné plus d’information sur le réseau social préféré des adolescents Snapchat. Une prise de parole très attendue.

En effet, la jeune femme a reçu énormément de messages de fans surpris. La candidate a expliqué : « Je recevais de nombreux messages de la part de tout le monde me demandant ce que c’était cette photo Instagram que Julien avait diffusé. Je me dis que ça devait être une erreur mais, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi il a diffusé une photo blanche. Soit c’est Tiago qui a pris le téléphone, soit c’est un bug, soit j’ai raté un épisode dans la vie de mon mari ».

Voir cette publication sur Instagram Mon fils 2 ans aujourd’hui je t’aime ❤️🙏🏽 @tiagotanti @manontanti Une publication partagée par Julien Tanti (@julientantiplein) le 24 Mai 2020 à 12 :51 PDT

Julien Tanti superstitieux

C’est après avoir diffusé une capture d’écran d’un message que les abonnés de Julien Tanti ont eu enfin une explication à cette histoire très étonnante. Le candidat de téléréalité qui n’a pas la langue dans sa poche, ne souhaitait pas poster une 1.666e publication par superstition. En effet, le chiffre 666 est censé représenter le diable. Cette publication a entraîné une série de moquerie de la part de ses fans et de ses fans. La publication a fait le buzz et a tout de même été likée plus de 40.000 fois. Il faut dire que Julien Tanti possède une énorme communauté de fans. Plus de 4 millions d’abonnés peuvent suivre la vie quotidienne du candidat de télé-réalité. De nombreux influenceurs arrivent d’ailleurs à monnayer cette forte visibilité. Ils nouent des partenariats avec des marques pour vendre des produits en diffusant les fameux code promo. Ce business peut être très rentable pour de nombreuses personnalités issues de la télé-réalité qui ont bénéficié d’une belle exposition pendant plusieurs semaines à la télévision. Des agences spécialisées se sont même montées.