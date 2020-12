Manon Marsault fait polémique et s’explique: Elle dansait “sexy” avec un autre homme

Manon Marsault est l’épouse de Julien Tanti. Les vedettes des Marseillais sont de véritables stars sur les réseaux sociaux. Tant et si bien que rien n’échappe à leurs millions de fans. Et lorsque Maeva Ghennam arrive enfin pour s’installer à Dubaï, Manon Marsault l’accueille avec les honneurs. De sortie en boîte de nuit pour aller danser et s’amuser, certains fans ne tolèrent pas le comportement affiché de Manon Marsault. En effet, elle a été filmée en train de “twerker” devant un autre homme que Julien Tanti. Les internautes réagissent vivement pour condamner son attitude. Or, la vedette des Marseillais va leur répondre et mettre fin à cette polémique qui enfle sur la Toile. LDPeople vous expose tous les détails de cette affaire dans cet article.

Manon Marsault met les choses au point radicalement

Manon Marsault n’a pas caché sa joie de retrouver Maeva Ghennam. Enfin les deux amies sont réunies et c’est évidemment l’occasion de célébrer ! Cependant, les fans de Manon Marsault étaient déjà agacés de constater qu’elle sortait beaucoup ces derniers temps. Alors, imaginez un peu leurs réactions lorsqu’ils la découvrent sur une courte vidéo en train de danser devant un autre homme que son mari. Les foudres des internautes se sont évidemment abattues de plein fouet sur la maman de Tiago et d’Angelina. La rédaction de LDPeople vous conseille de vous abriter pour encaisser la réponse de la star aux attaques de ses fans. Car elle ne va pas y aller de main morte !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti)

En effet, c’est mal la connaître que de croire qu’elle va tenter de se faire petite et oublier pour laisser passer la tempête. Au contraire, Manon Marsault prend le taureau par les cornes et s’explique directement avec ses abonnés. Si certains ont pu imaginer qu’elle manquait de respect à Julien Tanti, la jeune femme informe ses détracteurs qu’il n’en est rien. Son mari était présent pendant qu’elle dansait avec cet homme. Et il s’amusait de la danse de sa femme, heureux de passer un excellent moment entre amis. Car cet homme n’est pas un inconnu mais bien un ami du couple. Qui de surcroît, d’après la mise au point de Manon Marsault, n’est pas intéressé par la gent féminine.

Les détracteurs de la jeune maman n’ont qu’à bien se tenir

Enfin, pour ceux qui font savoir que Manon Marsault devrait passer davantage de temps chez elle, elle est impitoyable.Encore une fois, LDPeople vous conseille, chers lecteurs, de vous abriter pour recevoir la réponse de la belle. Selon elle, elle ne sort pas énormément et est révulsée de constater les jugements des internautes. De tels propos sont déplacés et elle mène sa vie comme elle l’entend. “Je fais ce que je veux de ma vie, vous n’allez pas la dicter” dit-elle. Voilà une mise au point qui efface toutes les polémiques autour de ses sorties et de son comportement. Quoi qu’une telle réaction ne risque pas non plus de calmer ses détracteurs, bien mouchés par le discours de Manon Marsault.