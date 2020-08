Manon Marsault: Grosse guerre avec Carla Moreau, elle la dézingue violemment

Manon Marsault: Pour les participants des Marseillais vs le Reste du monde saison 5, les tensions sont encore bien présentes. Comme notamment, entre Manon Marsault et Carla Moreau, qui de toute évidence, ne se portent plus dans leur cœur.

Manon Marsault a décidé de se lâcher et donner sa version des faits. Via son compte Snapchat, elle semble s’en prendre à Carla Moreau même si elle ne la cite pas directement. ” Il y a des choses qui me choquent et qui me montent les nerfs. Je ne vais pas laisser passer certaines choses. Je veux bien qu’on me fasse passer pour une mauvaise, mais la victimisation et le mytho, ça va 2 secondes ! Ça va faire des mois que je lis des choses pas sympathiques comme quoi je suis une vicieuse, une sorcière et que c’est moi qui manipule les gens. Il n’y a pas plus franche que moi et je ne me victimise pas. La victimisation, ça va 2 secondes ‘moi, je suis au courant de rien. Ah bon ?’ Quand je vois que cette personne pousse les gens à croire des choses fausses. Quand j’accouche, je vais régler mes problèmes en face avec ou sans caméra. Je ne donne pas de nom, mais il ne faut pas avoir bac +10 pour savoir de qui je parle. Bientôt, je vais citer un nom et donner la vraie version des choses. Je vais passer à autre chose, jusqu’à au moins demain soir, parce que je ne vais pas spolier l’épisode ” déclarait alors Manon. Une attaque en règle qui fait certainement référence à la grosse dispute qu’il y a eu entre Carla Moreau et Jessica Thivenin, durant laquelle le nom de Manon Marsault a été cité. Décidément pour celle qui a été découverte dans le programme de W9, Moundir et les Apprentis Aventuriers, les choses ne se passent jamais comme elle le pensait.

Manon Marsault

C’est donc ce 31 août 2020 à 18 h 50, que W9 donnera le coup d’envoi de la 5e saison des Marseillais vs le Reste du monde. Et comme à son habitude, le célèbre programme promet une saison haute en rebondissements. Après plusieurs mois d’attente, les fans du programme vont donc pouvoir retrouver Julien Tanti, Manon Marsault, Nikola Lozina, Maëva Ghennam, Kevin Guedj ou encore Laura Lempika et bien sûr Carla Moreau. Pour compléter ce casting, W9 annoncait également que Charlotte Bobb fera partie de l’équipe Le reste du monde. Une jeune femme qui a été élue Miss Pévèle en 2015, et qui a également participer au concours de Miss Nord-Pas-de-Calais en 2016. On avait d’ailleurs pu l’apercevoir dans Les Princes de l’amour en 2019.

Du côté de Manon Marsault, ou Manon Tanti comme elle aime se faire appeler également, la jeune femme continue donc de publier régulièrement sur les réseaux sociaux, comme notamment avec ce dernier tweet dans lequel elle annonce déjà la couleur pour cette saison inédite des Marseillais vs le Reste du monde. La maman de Tiago est également très active sur son compte Instagram où elle compte près de 3 millions d’abonnés, et ne cesse de partager les plus beaux moments de sa vie heureuse, aux côtés de l’élu de son cœur et de son fils chéri.

Le 28 août dernier, elle postait une fois de plus une photo de son petit Tiago en lui faisant une réelle déclaration d’amour ” Le petit homme de ma vie. Je l’aime jusqu’à l’infini I love you to the moon and back ” écrivait-elle en commentaire de ce cliché qui a fait réagir en nombre ses followers. ” Il est beau, il pose déjà comme un mannequin, il va faire des problèmes plus tard “, ” La même tête de malin que son père “, ” Qu’il est beau très mignon le petit fraté “, ” Qu’il est joli ce petit homme “, ” Le beau gosse “ pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions. Avec plus de 153 000 likes, le dernier cliché du petit Tiago publié par sa maman a rencontré un véritable succès.

Donc si du côté de sa vie privée tout semble se passer pour le mieux pour la candidate de téléréalité, du côté des Marseillais vs le Reste du monde, les téléspectateurs ont déjà compris grâce à sa dernière publication, que Manon Marsault a connu de vives émotions durant le tournage de la célèbre émission. Bien qu’elle n’en ait pas dévoilé plus, afin de ne pas spoiler les événements qui s’apprêtent à être diffusés sur les écrans de W9, la compagne de Julien Tanti en disait suffisamment pour comprendre que ça va être très tendu.

Alors qu’elle est enceinte de son deuxième enfant, Manon connaît également quelques petits problèmes découverts lors de sa visite chez le médecin, il y a quelques jours. Installée à Dubaï, Manon Marsault, entre les tracas des déménagements et l’installation dans sa nouvelle maison, poursuit sa grossesse, mais expliquait également qu’elle avait rencontré quelques difficultés. Elle avait donc fait le point avec son gynécologue. Selon ce dernier, si l’enfant se développait mieux ces derniers jours, l’état du placenta de la maman se serait dégradé. Via son compte Snapchat, elle donnait donc des nouvelles à ses fans :

” Angelina va bien, Angelina a pris un peu plus de 200 grammes. Je suis contente, le point un peu plus embêtant, c’est que mon placenta, il est encore un peu moins bien que la semaine dernière. Du coup, il va falloir surveiller ça encore plus, donc j’ai un rendez-vous dans 3 jours, voir un petit peu si le liquide dans le cordon il passe bien. Donc voilà, je vais encore une fois bien manger ces prochains jours, au cas où Angelina doit sortir avant l’heure, quelques semaines avant, pour se nourrir mieux à l’extérieur “ expliquait la jeune femme, qui pense que les médecins pourraient déclencher l’accouchement d’ici une semaine. ” Dans tous les cas, je suis rassurée parce que je n’accouche pas demain ou après-demain. J’ai réussi à pousser le truc. Et je pense que ce ne sera pas avant une petite semaine donc c’est cool, c’est cool, j’ai le temps de me préparer “.

Du côté de son compagnon, Julien Tanti, il attend donc avec impatience aux côtés de l’élue de son cœur sans malheureusement pouvoir faire grand-chose, si ce n’est s’occuper au mieux du petit Tiago qui verra donc arriver dans les prochains jours une petite sœur très attendue.