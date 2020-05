Manon Marsault se prépare à faire des folies, Laura Lempika balance du lourd

Manon Marsault est une candidate emblématique des Marseillais. Elle fascine les fans de la télé-réalité par ses fameux coups de folie. Les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour les candidats des Marseillais. Pour tenir à jour leurs fans de leurs dernières frasques, Manon Marsault et Laura Lempika sont présentes sur tous les fronts. Et c’est sur Snapchat qu’elles font le plus de confidences. C’est donc aussi par cette plateforme que nous apprenons la dernière envie folle de Manon Marsault, car Laura Lempika lâche le morceau.

Manon Marsault s’apprête à faire un achat fou

Manon Marsault est présente dans plusieurs saisons des Marseillais. Elle est aujourd’hui mariée à un des candidats mythiques de l’émission, Julien Tanti. Et les amoureux ont un petit garçon nommé Tiago. D’ailleurs, il ne va plus attendre bien longtemps avant de devenir un grand frère. Une effet, Manon Marsault et Julien Tanti attendent avec impatience leur deuxième enfant. Une petite princesse va agrandir la famille, pour le plus grand bonheur de ses parents.

Quant à Laura Lempika, elle est elle aussi célèbre depuis Les Marseillais. L’émission de télé-réalité de W9 lui a permis de devenir une star des réseaux sociaux et de gagner sa vie en jouant de sa notoriété. En effet, les marques sont fans de ces profils capables de faire vendre leurs produits à toute leurs communautés. Et Laura Lempika cumule plus d’1,3 millions de fans sur Instagram. Mais l’émission ne lui aura pas seulement permis de s’épanouir professionnellement. Car Les Marseillais ne sont pas que des stars de télé-réalité. Ils sont avant tout une famille car des liens forts se sont développés entre eux au fil des saisons du show.

Laura Lempika lâche les infos sur Snapchat du futur investissement de son amie Manon Marsault

Laura Lempika et Manon Marsault sont donc très amies. Dans la vie comme à l’écran, elles partagent des confidences et s’épaulent l’une l’autre autant que possible. Mais une des confidences de Manon Marsault a fait bien trop rire Laura Lempika pour qu’elle la garde pour elle. Elle décide alors de partager cette information sur Snapchat, avec tous ses fans. C’est à propos d’une folie de son amie, une folie car cela va lui coûter très cher.

Celle que Manon Marsault appelle sa jumelle va lâcher une information sur une de ses envies. Laura Lempika explique que Manon Marsault a envie de se faire un plaisir. Un plaisir qui coûte tant d’argent qu’elle parle de folie. Et pour cause, Manon Marsault souhaite s’offrir un bateau. Et ce qui fait aussi beaucoup rire Laura Lempika c’est le nom du bateau que son amie a déjà trouvé. Non seulement Manon Marsault veut s’offrir un bateau mais elle veut l’appeler la « Zezette Boat ».

Manon va-t-elle vraiment faire cette folie ou rester raisonnable ?

Achat sérieux ou compulsif, impossible de savoir si Manon Marsault va passer à l’acte. Il faudra attendre de retrouver Les Marseillais sur ce bolide des mers afin d’en avoir le cœur net. Car même si Laura Lempika trouve l’envie de son amie complètement folle, elle ne manquera pas de profiter des voyages. Pouvoir profiter de passer du bon temps avec ses amis, c’est immanquables pour Les Marseillais. Toujours prêts à faire la fête et à se prélasser au soleil, ils ont hâte de se retrouver pour de nouvelles aventures. Si Manon Marsault cède à la tentation de faire cette folie, les réseaux sociaux seront certainement les premiers informés.

Laura Lempika a beau se moquer gentiment de son amie, elle adore passer du temps sur l’eau. Sur Instagram, elle partageait d’ailleurs une photo prise sur un très beau bateau. Un souvenir qu’elle chérit et qui l’a aidé à rester positive pendant la période de confinement.

Les photos souvenirs nous ont permis de nous projeter dans des moments heureux. Et surtout de nous dire que nous allions pouvoir les retrouver tôt ou tard. Le confinement est maintenant une période révolue. Mais son ombre reste présente à nos côtés. En effet, le gouvernement a fait savoir que nous ne sommes pas à l’abris de recommencer à nous confiner. Il suffit que le taux de propagation du virus reparte à la hausse ou encore que les hôpitaux se retrouvent de nouveau débordés. Pour nous protéger de cette éventualité, continuons à nous protéger et à rester prudents.