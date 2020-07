Manon Marsault séparée: au bord de la dépression, craque totalement, loin de Julien Tanti, elle s’exprime!

Manon Marsault est une des stars de la télé-réalité. Elle est aussi l’épouse et la mère des enfants de Julien Tanti, le plus célèbre des Marseillais. Ce dernier est appelé sur le tournage des Marseillais vs le reste du monde pour la cinquième saison. Enceinte de leur deuxième enfant, Manon Marsault n’a pas pu le suivre. Alors, elle commence à trouver le temps long et s’exprime sur Snapchat à ce sujet.

Manon Marsault serait à bout de force ?

Manon Marsault avait déjà prévenue ses fans qu’elle serait absente du casting. Mais Julien Tanti, son mari, est bien présent. Elle s’autorisera donc à faire quelques apparitions et surtout des commentaires sur l’aventure. Les Marseillais vs le reste du monde reste un événement dans les vies de ces stars du petit écran. Mais la jeune femme ne supporte pas bien le fait de voir son homme si loin d’elle. Et comment lui en vouloir alors qu’ils sont normalement inséparables. D’autant qu’elle est enceinte de leur deuxième enfant et qu’elle doit s’occuper seule de Tiago qui n’a que deux ans.

Sur les réseaux sociaux, le couple prouve qu’ils s’aiment et que le temps est long lorsqu’ils sont loin l’un de l’autre. Tiago prend déjà son rôle de grand frère à cœur et en l’absence de son papa, il est l’homme de la famille. Mais Manon Marsault doit tout de même gérer seule sa grossesse et son fils. Sur Snapchat, elle trouve du réconfort auprès de ses fans. Elle prend le temps de leur raconter ce qu’elle ressent et cela ressemble beaucoup à du surmenage.

La jeune maman se confie sur les réseaux sociaux

Manon Marsault voit sa patience mise à l’épreuve. Elle doit montrer qu’elle est forte et capable de tout gérer pour elle et sa famille. Mais elle doit aussi laisser la liberté à son mari de respecter ses engagements. Pour la jeune maman, c’est un challenge qui lui demande beaucoup. Heureusement, elle peut compter sur les réseaux sociaux pour raconter ses problèmes à ses fans. Et également compter sur eux pour lui remonter le moral et lui donner du courage. De plus, elle est proche de sa famille et cette dernière va pouvoir l’accompagner durant l’absence de Julien Tanti.

Voir cette publication sur Instagram 7eme mois déjà 🙈Ma princesse commence à bien se voir 😍😅 Une publication partagée par Manon Tanti (@manontanti) le 27 Juin 2020 à 8 :14 PDT

En effet, Manon Marsault va pouvoir se reposer un peu. Elle entre dans le troisième et dernier trimestre de grossesse et cela n’est pas toujours évident. Surtout avec un petit bonhomme qui a besoin d’elle toute la journée. L’épouse de Julien Tanti peut alors se reposer sur l’épaule de son père, comme elle le confie à ses fans. Et heureusement ! Parce que sans l’aide précieuse de sa famille, comment Manon Marsault aurait-elle pu gérer tout cela toute seule ? Julien Tanti sera parti plusieurs semaines et il ne manque pas de signifier à son épouse la fierté qu’il éprouve quand il la voit.

Julien Tanti, le mari de Manon Marsault, encourage sa moitié de toutes ses forces

Julien Tanti sait parfaitement que Manon Marsault aura du mal à tenir le coup. Mais il a confiance en elle plus qu’en quiconque. Il la trouve forte et courageuse. Pour lui, Manon Marsault est la femme idéale et il le lui dit donc dès qu’il en a l’occasion. La jeune femme est touchée par ses attentions et redoublera d’efforts pour ne pas céder à la panique en son absence. Surchargée de choses à faire, il faudra tout de même qu’elle trouve le temps de se reposer. Sa santé est essentielle au bon développement de la petite Angelina.

Voir cette publication sur Instagram Dans quelques mois nous serons quatre ❤️ Une publication partagée par Angelina Tanti (@tanti.angelina) le 16 Avril 2020 à 10 :14 PDT

Angelina va agrandir la petite famille très prochainement

La petite fille de Manon Marsault et de Julien Tanti est déjà entourée d’amour alors qu’elle n’a pas encore pointée le bout de son petit nez. Elle a même déjà un compte Instagram qui est tenu par ses parents. Tiago lui aussi a le droit à so compte Instagram pour jouer les stars comme ses parents. Les petits fratés peuvent déjà compter sur des fans fidèles qui ne manqueront pas de rester attentifs à leurs actualités, tout autant qu’ils le sont avec Manon Marsault et Julien Tanti.

Voir cette publication sur Instagram 😅 il aime trop faire le ptit mec sérieux ❤️😍 Une publication partagée par Tiago Tanti (@tiagotanti) le 7 Juil. 2020 à 10 :41 PDT

Les fans suivent de près Manon Marsault pour s’assurer que sa grossesse se termine en douceur. Mais ils ont aussi hâte de découvrir les dernières aventures de Julien Tanti. D’autant que Les Marseillais vs le reste du monde promettent des rebondissements comme ils n’en n’ont jamais vu ! En effet, la cinquième saison des Marseillais fait déjà la Une des médias alors qu’aucune image n’a encore filtré. Pourvu que Julien Tanti revienne auprès des siens sans difficultés. Avec l’arrivée prochaine de sa fille, la jeune papa va pouvoir se détendre et recharger les batteries. Mais il risque aussi d’essuyer des épreuves difficiles pendant cette cinquième saison, affaire à suivre !