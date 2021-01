Manon Marsault : son fils Tiago hospitalisé pour une très grosse blessure, le mauvais sort s’acharnerait-il sur eux ?

Décidément, rien ne va plus pour Manon Marsault et pour Julien Tanti. En effet, les deux stars de la téléréalité enchaînent les problèmes de santé. Après le père et la mère, leur fils doit aujourd’hui passer par l’hôpital. En effet, le petit Tiago a été victime d’un accident domestique. Dès lors, le passage par les urgences devenait une obligation. LD People vous explique tout.

Manon Marsault et Julien Tanti : leur fils hospitalisé

Une longue suite d’ennuis

2021 commence véritablement très mal pour les deux stars. En effet, Manon Marsault et le frère de Julien Tanti ont tous deux été diagnostiqués positif à la covid-19. Ensuite, le papa du petit Tiago a également été touché par la maladie. À première vue, ils souffrent tous d’une forme bénigne du virus. Mais comme toujours dans ce cas, la prudence s’impose. D’ailleurs, Julien Tanti est passé par l’hôpital il y a quelques jours. Les réseaux sociaux avaient d’ailleurs relayé cette information à de nombreuses reprises. Certains affirment même que leur fils Tiago les accompagnait.

Mais la star des Marseillais a souhaité démentir ces rumeurs. Ainsi, il a demandé au site internet en question de retirer ce message totalement faux. En effet, Manon Marsault et Julien Tanti avaient peur que cela n’apporte un très mauvais présage. Visiblement, ils avaient vu juste. Car seulement 48 heures après avoir affirmé que Tiago n’était pas à l’hôpital, ce fut finalement le cas. Alors, le mauvais œil se serait-il abattu sur eux ? LD People vous explique pourquoi les peurs de Manon Marsault et Julien Tanti ont fini par devenir concrète.

Pas de points de suture

Les événements se sont déroulés le 24 janvier 2021. Mais Manon Marsault et Julien Tanti n’ont finalement partagé l’information que deux jours plus tard. La jeune femme a en effet tout raconté sur son compte Snapchat, le 26 janvier. Ainsi, elle revient sur le déroulement de la soirée. Le petit Tiago est dans la douche. Et malheureusement, il se coince le doigt dans la jointure de la porte qui se referme sur lui. » J’étais très inquiète parce que je l’ai entendu crier et j’ai compris que ce n’était pas des pleurs comme d’habitude. Ça pissait le sang. Je vous épargne les détails. C’est compliqué à gérer comme situation. Du coup, j’ai tout de suite vu que c’était très profond. Ça a fini à l’hôpital tout ça « .

Malheureusement, l’endroit de la blessure empêche la réalisation de points de suture. Donc le corps médical a décidé de faire un pansement à l’enfant et d’effectuer des radiographies. Fort heureusement, rien est cassé. Mais Manon Marsault et Julien Tanti devront néanmoins accompagner le petit Tiago tous les deux jours à l’hôpital. Car sa blessure nécessitera des soins durant plusieurs semaines. En tout cas, les parents avaient vu juste. Deux jours avant l’accident, il demandait aux internautes de ne pas parler de leur fils et de sa santé. Par peur, que cela leur porte la poisse. Malheureusement, ils avaient raison. Bien que finalement, rien de très grave en définitive n’ait eu lieu. Mais la prochaine fois, Manon Marsault et Julien Tanti redoubleront encore d’attention par rapport aux signes du destin, auxquels ils semblent croire dur comme fer.