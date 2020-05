Manon Marsault très mal, proche d’être ruinée, elle s’exprime enfin

Manon Marsault que nous connaissons maintenant sous le nom de Manon Tanti, s’est faite connaître grâce à la télé-réalité. Julien Tanti est son mari, a participé à toutes les saisons de l’émission Les Marseillais, et il rencontre celle qui devient sa femme sur le tournage de la fameuse émission. Les deux célébrités sont très heureuses et attendent un deuxième enfants. Mais une ombre plane sur la vie de la jeune femme. Avec la crise sanitaire et le flou du gouvernement, Manon Marsault est très inquiète pour son commerce. Son institut de beauté pourrait ne pas rouvrir ses portes.

Les commerces de tous les secteurs sont menacés de fermeture définitive à cause de la pandémie

Installé à Marseille, le couple ne reste pas sur leurs acquis de la télé-réalité. Julien Tanti est animateur et Manon Marsault dirige un salon de beauté et de soin dans le Sud de la France. EventBeauty c’est le nom de l’établissement de soin et de beauté de Manon. Très inquiète par la crise sanitaire en cours, elle se confie à ses abonnés sur Snapchat. Manon n’a absolument aucune idée de quand pourrait rouvrir son salon. De plus, les commandes ont passé pour recevoir tout le matériel nécessaire aux soins et à la sécurité sanitaire des clients. Mais Manon n’a pas non plus de nouvelles informations sur les dates de livraisons de ses commandes.

À son inquiétude se mêle l’angoisse qu’elle ressent pour les autres commerces comme le sien. La solidarité est de mise en cette période difficile. Manon Marsault a bien conscience qu’elle n’est pas seule dans cette grave situation. La fermeture de nombreuses entreprises dans tout la France inquiète les entrepreneurs de multiples secteurs. Impossible de savoir dans quelles conditions font pouvoir rouvrir tous ces magasins, commerces et établissements en tout genre.

Le message de Manon sur Snapchat tente de rassurer ses futurs clients, mais elle est elle-même dans le flou

Manon prend le temps de parler ainsi de son institut de beauté sur Snapchat car elle reçoit d’innombrables messages à ce sujet. Agacée par les personnes qui insistent pour avoir des dates et des rendez-vous, elle tente de leur expliquer que rien ne sert de réitérer les demandes. Ne sachant pas quand elle recevra ses commandes, elle est dans l’impossibilité de donner des rendez-vous à ses clients. La réouverture de son institut se fera en temps et en heure, lorsque toutes les conditions requises à la sécurité de son personnel et de ses clients sera possible. Sinon, il ne rouvrira tout simplement pas.

L’annonce de la date du 11 mai a fait croire à certains que tout allait pouvoir redevenir comme avant. Avec son message, Manon leur fera peut-être prendre conscience que ce n’est pas le cas. Nous allons devoir apprendre à vivre au contact de ce virus dangereux. Et le 11 mai marquera la date d’un déconfinement progressif de la France. Tout ne se fera pas du jour au lendemain et certains commerces ne pourraient tout bonnement pas s’en relever. La fermeture des établissement et le caractère inédit de ce confinement forcé fait que les assurances ne peuvent venir en aide aux commerces lourdement impactés. Les problèmes financiers qui sont alors créés pourraient ne pas disparaître avec une simple réouverture. Beaucoup d’établissements vont malheureusement devoir mettre la clé sous la porte.

Les Tanti se serrent les coudes pour se concentrer sur le positif, malgré le confinement et les mauvaises nouvelles qu’il apporte

Espérons que Manon Tanti ne soit pas contrainte d’en arriver là. En tout cas, malgré les difficultés financières liées à la fermeture de son institut de beauté, la belle garde le moral. Bien qu’attristée par la tournure des événements pour son emploi, elle est entourée de son mari et de son fils qu’elle aime plus que tout.

Voir cette publication sur Instagram Routine du soir avec mon bonhomme 😂❤️ #betise Une publication partagée par Tiago Tanti (@tiagotanti) le 18 Avril 2020 à 12 :39 PDT

Le petit Tiago, qui est peut-être la plus jeune star de télé-réalité française, fait le bonheur de ses parents. Julien et Manon profitent de moments privilégiés en famille pendant le confinement. Avant la mise sous cloche du pays et l’arrêt des activités non essentielles, le couple annonçait fièrement la grossesse en cours pour leur deuxième enfant.

Un deuxième enfant pour le couple vedette des Marseillais

Une petite sœur est prévue pour Tiago. Manon et Julien peuvent se réjouir de cette belle nouvelle malgré les temps difficiles de crise sanitaire. La petite Angélina viendra compléter la famille Tanti et participer au bonheur de toute la famille.

Manon, Julien et Tiago ont encore de belles aventures qui les attendent. Angélina va permettre à la famille de s’agrandir et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec cette famille de célébrités. L’espoir et le courage sont nécessaire pour tenter d’apercevoir le bout du tunnel. La crise sanitaire ne durera pas éternellement et les Tanti sauront se relever des ces épreuves encore plus forts et soudés que jamais. Même si la suite de BeautyEvent est clairement mise sur la sellette.