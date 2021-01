Manon Marsault Très (très) inquiète, au plus mal, elle se confie totalement!

Manon Marsault, l’épouse de Julien Tanti, ne va pas bien du tout. D’après son témoignage sur les réseaux sociaux, elle est très inquiète de la suite des événements. LDPeople vous dit tout sur l’ancienne candidate des Marseillais. Ses propos vont fendre le cœur de ses fans mais il ne faut pas se faire trop de soucis, il y a de l’espoir auquel se raccrocher. En effet, Manon Marsault est si angoissée qu’elle a tout prévu pour prévenir plutôt que de guérir.

Manon Marsault espère se rétablir au plus vite

Manon Marsault est atterrée d’avoir attrapé la Covid-19. Depuis plusieurs jours, elle a déclaré des symptômes lourds et a décidé de faire le test. Ce dernier est revenu positif et c’est toute l’organisation de sa petite famille qui s’en voit chamboulée. En effet, Manon Marsault est mariée à Julien Tanti. Ils sont les heureux parents de Tiago, 2 ans, et d’Angelina qui a tout juste 4 mois. À l’annonce de sa contamination par la virus qui fait des ravages sur la planète, Manon Marsault s’est isolée dans l’une des chambres de sa maison. Laissant son mari s’occuper seul de leurs deux enfants.

Pas la peine de préciser que la situation pèse autant sur la santé que sur le moral de la jeune maman. D’autant que dans quelques temps, Julien Tanti va devoir quitter le domicile familial pour être confiné dans un hôtel afin de pouvoir rejoindre le prochain tournage des Marseillais. C’est donc la panique pour Manon Marsault, qui a du mal à se projeter sereinement à cause de la maladie qui la frappe. LDPeople vous partage son ressenti. Sur Snapchat, elle s’est confiée à ses abonnés pour décharger ses peurs et ses doutes.

Manon Marsault a contracté l’une des formes de la Covid-19 qui affecte le goût et l’odorat. Pour s’alimenter, c’est déprimant pour elle. Plus rien n’a de saveurs. Heureusement, elle peut se satisfaire de n’avoir contaminé aucun des membres de sa famille. C’est déjà un point positif ! En revanche, elle voit son sommeil perturbé et fait même des crises d’angoisse. Elle qui a besoin de repos ne parvient pas à le trouver tant elle panique pour la suite. Sa principale crainte étant de ne pas pouvoir s’occuper de ses enfants après le départ de son mari.

La Covid-19 ne fait pas de cadeaux

Mais malgré toutes les angoisses légitimes de la jeune maman, tout va bien se passer. Elle a fait en sorte de trouver quelqu’un qui pourra s’occuper des petits au cas où. Car bien qu’elle espère guérir d’ici quelques jours, elle ne peut pas savoir combien de temps durera sa fatigue et son anxiété. En effet, les cas de “Covid long” sont de plus en plus répandus. Les patients atteints présentent des restes des symptômes de fatigue et de stress encore six mois après la première contamination. Espérons donc que Manon Marsault y échappe.

La jeune femme peut compter sur le soutien de ses fans et sur celui indéfectible de son mari. Sur Instagram, il rassure les fans et ne manque pas de signifier aux yeux de tous que sa moitié lui manque terriblement.