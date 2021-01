Manu Payet: qui est Pauline, la femme qui partage sa vie depuis six ans?

Manu Payet voit son dernier One Man Show diffusé sur C8 ! Un spectacle qui date de 2017 et intitulé Emmanuel. L’occasion de retrouver son interview complet dans Thé ou Café, diffusé sur France 2 cette même année. Car cette année est chargée émotionnellement pour Manu Payet. En effet, 2017 est l’année de la naissance de sa fille, son premier enfant, Lydie. Evidemment, ses fans se demandent ensuite qui est la compagne de l’humoriste. Pauline est sa compagne depuis six ans. Découvrez donc qui est-elle avec LDPeople.

Manu Payet, en couple et père de famille

Manu Payet a longtemps été connu pour être le partenaire de Géraldine Nakache. Ils forment un couple de 2007 à 2011, mariés pendant un peu moins de deux ans. À l’époque, des rumeurs courraient à propos du couple, impliquant qu’ils attendaient un enfant. Ils ont alors été contraints de démentir les rumeurs et d’affirmer qu’ils n’étaient pas prêts à envisager de devenir parents. Trois ans après leur divorce, Manu Payet retrouve l’amour auprès d’une certaine Pauline. C’est elle qui devient la mère de sa fille Lydie. Les fans se demandent donc : comment se sont-ils rencontrés ?

L’humoriste raconte pas mal d’anecdotes sur sa vie pendant son One Man Show. Sur C8, ce 2 janvier dernier, ceux qui n’avaient pas eu l’occasion d’assister au spectacle ont eu le plaisir de le découvrir à la télévision. Son show a été enregistré lors de l’une de ses représentations à l’Olympia, un grand moment pour tous les artistes que de jouer sur cette scène mythique. Dans certains moments de son spectacle, il partage des scènes de vie avec sa compagne pour son public.

Une discrétion féroce pour préserver la vie privée de sa famille

Lors de son interview pour Thé ou Café, Manu Payet raconte son aventure parentale. Il était préparé comme un chef mais admet volontiers qu’être parent est souvent un travail d’improvisation. L’année qui précède la naissance de sa fille, Manu Payet se confie aux colonnes de Première. Il annonçait la grossesse de sa compagne avec fierté. Car devenir papa est une manière pour lui de contrer son caractère d’éternel adolescent. Mais pour ce qui est de sa compagne, il faut bien avouer que l’humoriste reste discret. Il ne cache pas au public l’amour qu’il lui porte mais ne semble pas avoir la volonté d’en raconter davantage.

Votre magazine LDPeople a tenté de retrouver le maximum d’informations sur celle qui a volé son cœur. Les seules informations sont alors les suivantes. Pauline est assistante de production. Et c’est grâce à son métier qu’elle rencontre son compagnon. Manu Payet réalisait son premier film Situation amoureuse : c’est compliqué. Et ils ont donc travaillé ensemble sur le projet. L’humoriste reste très discret sur sa vie privée et cela ne risque pas de changer. En revanche, si il n’apprécie pas dévoiler sa vie de famille sur les réseaux sociaux, il ne va pas pour autant faire croire à son public qu’il est un cœur à prendre.