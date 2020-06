Manu Payet remplace Camille Combal et se lâche sur son prédécesseur, il dit ce qu’il pense VRAIMENT

A partir du 24 août, les auditeurs de Virgin Radio vont retrouver Manu Payet sur l’antenne de la matinale et l’acteur a indiqué ce qu’il pensait de Camille Combal qu’il va remplacer.

A la fin du mois de mai, Camille Combal indiquait, sur son compte Instagram, qu’il quittait la tranche matinale de Virgin Radio. Dans ce message, il a d’ailleurs chaleureusement remercié le public et les équipes de Virgin pour toutes les années passées aux commandes de l’émission matinale de Virgin Radio. Il a posté ce message : « C’est fini ! Un grand merci pour ces six années géniales de radio ! Des fous rires, des Zéniths, des calinous poutoux, des World Tour de France, des galères de climatisation, de la joie, O-zone, du passe à ton voisin, une Dolorean, des cafés, du parachute… Et tous vos sourires ! Je quitte cette radio avec des cernes, certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous », notait-il. Et d’enchainer : « Merci à mon équipe que j’aime tant ! La meilleure ! J’ai trop de chance de vous avoir près de moi. »

Retour aux sources

C’est l’humoriste Manu Payet qui arrivera à la place de Camille Combal à la rentrée. Le 24 août, le Réunionnais, qui n’avait plus fait cet exercice depuis 10 ans, reviendra à ses premiers amours. « J’ai de la radio pendant douze ans (…) J’ai envie de retrouver tous ces haitudes-là. Il est vrai que durant ces 2 mois, je me disais que c’était cool d’être à l’antenne. Et je me disais aussi que ça aurait été super de l’être car c’était une période où les gens ressentaient le besoin d’écouter d’autres personnes leur parler. Certaines personnes étaient isolées chez elles et puis la radio a retrouvé son vrai rôle, sa vraie fonction. Et j’ai parlé à des copains qui travaillent à la radio, je leur ai dit ‘c’est super que tu sois à l’antenne, je vais t’écouter’. J’ai pu écouter des potes et puis je me suis dit ‘oui en fait, je vais refaire de la radio !’ », a-t-il expliqué dans l’émission Quotidien, le 16 juin dernier.

L’avis de Manu Payet sur Camille Combal

Manu Payet a aussi donné son avis sur l’animateur qu’il va remplacer sur Virgin Radio. Il est plutôt fan de Camille Combal. Il a indiqué face au présentateur Yann Barthès qu’il aimerait « faire aussi bien » que son prédécesseur et il lui souhaite de grosses et bonnes grasses matinées. En effet, animer une émission matinale n’est pas de tout repos. Il faut se lever vraiment très tôt. Il faut préparer l’émission, passer en revue la presse, se mettre d’accord avec les chroniqueurs sur le déroulé de l’émission. Les animateurs se lèvent souvent vers 4h du matin. Sur une longue période, c’est assez éprouvant. Il faut savoir que la tranche matinale d’une radio est celle qui est la plus écoutée. En général, les gens écoutent la radio dans leur voiture.