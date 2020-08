Marc Lavoine parle des graves maladies de son épouse Line, qu’elle nome “la mémoire inacceptable”

Alors que Marc Lavoine se mariait dans la plus grande discrétion à la mairie du 5e arrondissement de Paris le 25 juillet dernier, il s’était confié en compagnie de sa nouvelle épouse Line Papin dans les colonnes de Paris Match pour une interview exclusive. La jeune femme pourtant discrète, revenait sur une maladie qui l’a touchée durant de nombreuses années et qu’elle appelle ” La mémoire inacceptable “.

Dans son édition du jeudi 6 août 2020, le magazine faisait sa une, avec le nouveau couple formé par l’interprète d’Elle a Les Yeux Revolver et de la jeune romancière. Si au début les choses n’ont pas été très faciles, dès 2018, le couple apprenait à se connaître et malgré une différence d’âge de 33 ans, ils tombaient follement amoureux l’un de l’autre. Ils avaient appris à se connaître et se confier sur leur vie et sur les événements qu’ils avaient traversés. Marc Lavoine avouait à son nouvel amour que l’une des périodes les plus difficiles de sa vie fut la perte de sa mère en 2011, quant à la jeune femme, elle confiait à son futur mari avoir très longtemps souffert d’une terrible maladie.

Un mal qu’elle nomme par ” la mémoire inacceptable “, pour celle qui a été l’une des nombreuses victimes de l’anorexie. Dès l’âge de ses 15 ans, Line avait rencontré d’énormes difficultés et refusait obstinément de se nourrir. Un mal-être qui la rendait méconnaissable et d’une maigreur famélique, “ C’est la première fois que j’en parlais. Je lui ai montré cette photo parce que je sentais qu’il était la personne la plus apte à comprendre et puis j’avais envie de lui dire attention “. Une révélation qui a visiblement marqué Marc Lavoine, mais qui a eu le don de le faire réfléchir sur sa relation ” Je me suis dit ‘tu n’as pas le droit de rendre malheureuse une deuxième fois la femme qui est sur cette photo. Tu ne peux pas lui dire que tu l’aimes si ce n’est pas vrai. Regarde-toi bien et réponds’ “. Une réflexion qui a amené le chanteur à envoyer de jolis messages à l’élue de son cœur pour la rassurer sur ses sentiments. Depuis cette nuit où ils se sont confiés, l’un à l’autre, est née une véritable complicité et un amour conclu, il y a quelques jours, par un mariage.

Une union surprise pour les fans de l’artiste, mais également pour sa propre famille et notamment pour ses fils. Visiblement, Marc Lavoine avait été très discret sur sa relation, mais par cette union avait été dévoilée enfin au grand jour et au regard de son public. Mais la jeune femme n’aurait pas cédé aux avances et aux propositions de mariage de l’artiste si facilement. Le chanteur a avoué avoir été, à de nombreuses reprises, refoulé par Line avant que celle-ci ne finisse par accepter l’amour qu’il voulait lui donner. Il aurait même à trois reprises effectué sa demande en mariage avant que finalement la jeune femme n’accepte.

Il aurait effectué une première demande dans un taxi parisien, la seconde devant les parents de la jeune femme, et la troisième durant son anniversaire où il s’était littéralement mis à genoux en lui présentant une bague de fiançailles. Un jour qui restera gravé dans leur mémoire, comme le samedi 25 juillet où lors d’une petite cérémonie privée, le couple s’est finalement dit oui pour le meilleur et pour le pire.

Le chanteur semble donc avoir à 58 ans retrouvé le bonheur après deux précédentes unions. Au début des années 1980, Marc Lavoine s’était marié à Denise Pascale, un mannequin américain malheureusement décédée à la suite d’un cancer en 2017. Alors qu’ils ont eu un fils, le couple se sépara quelques années plus tard. En mai 1995, il retrouvera l’amour et se remet à rire, lors d’un mariage à Marrakech avec Sarah Poniatowski avec qui il aura 3 enfants, Yasmine née en 1988, Roman en 2007 et Milo en juillet 2010. En mars 2018, le couple annonce sa séparation et l’intention de divorcer après 23 ans de mariage. C’est donc une troisième union et une troisième célébration pour l’ancien coach de The Voice qui semble parfaitement heureux au bras de celle qu’il a eu pourtant beaucoup de mal à séduire.

Le chanteur et acteur semble avoir trouvé sa nouvelle âme sœur auprès de la jeune femme aux multiples talents. Si elle est romancière et a déjà sorti deux ouvrages Toni en 2018 et Les os des filles en 2019, elle semble également avoir bien d’autres talents. Elle a notamment réalisé avec Thibaut Chatel, le clip de Ma Papou, un titre qui figure sur le dernier album de Marc Lavoine.

Dans une interview réalisée dans le cadre 50 mn inside, par Nikos Aliagas le samedi 23 mai 2020 sur TF1, le compositeur et interprète s’était confié sur celle qui allait devenir sa femme ” Elle vient d’un pays qui s’appelle le Vietnam qui est d’ailleurs le thème de son livre Les os des filles qui a été un succès. C’est un livre merveilleux, et je suis ravi parce que quand les gens qui ont du talent et qui travaillent beaucoup, je trouve naturelle et légitime, la reconnaissance pour son travail “. Un ouvrage qui a été sélectionné notamment au prix des Lecteurs du Livre de Poche, au prix la Coupole, et au prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France. Un joli succès pour la jeune romancière qui aujourd’hui partage la vie de l’acteur et du chanteur au 35 ans de carrière.

Un couple qui aura peut-être surpris par l’écart de générations qu’ils ont tous les deux, mais qui pourrait étonner également par l’amour qu’il semble se porter l’un à l’autre. Alors que le chanteur vient de fêter ses 58 ans le 6 août dernier, il se prépare donc à entamer une nouvelle vie au côté de la nouvelle femme de son cœur beaucoup plus jeune que lui. Mais pour eux, la question ne se pose visiblement pas et l’auteur interprète semble avoir trouvé sa propre définition ” L’amour, quand il se réveille en vous, est un adolescent éternel. Votre cœur bat deux fois plus vite et s’apaise en même temps. Il perd son âge. C’est ça aussi l’amour, jeter le temps par la fenêtre “.