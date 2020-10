Mareva Galanter dévoile une très rare photo avec Manava sa fille, on craque! (sublime)

Pourtant d’habitude très discrète sur sa vie privée, Mareva Galanter publie une très rare photo de sa fille Manava sur les réseaux sociaux. L’ex-Miss France 1999 a visiblement enchanté ses followers ce 24 octobre dernier avec cet adorable cliché. La compagne du présentateur et producteur Arthur ne livre presque jamais son quotidien dans les médias. Surtout concernant sa fille joliment prénommée Manava. En effet, le couple a choisi de lui donner un prénom d’origine tahitienne. Aujourd’hui devenue chanteuse, l’ancienne reine de beauté est effectivement originaire de Papeete. Âgée de 41 ans, la belle jeune femme semble totalement épanouie. Et elle n’hésite plus à partager son bonheur avec ses fans. Dans cette dernière publication, la mère et l’enfant prennent la pause dans un décor paradisiaque.

Assises sur une planche de paddle, elles profitent toutes deux, du magnifique coucher du soleil. Elles peuvent admirer la lumière magique au-dessus de l’océan Pacifique. Très nostalgique de ce souvenir, Mareva Galanter ajoutait un joli commentaire à ce dernier post : ” Ramenez-moi ici… Coucher de soleil avec ma fille ” a-t-elle écrit en légende de sa publication. Apparemment, la jeune maman rêve de pouvoir s’évader à nouveau avec sa famille. Les plages de sable fin et le soleil de ses îles paraissent lui manquer éperdument.

En couple depuis plus de 10 ans avec Arthur, les deux stars ne partagent que très rarement leurs moments privés. Jamais ou presque, ils ne s’étalent dans la presse pour faire partager leur quotidien. Après sa longue idylle avec le couturier Jean-Charles de Castelbajac, Mareva Galanter avait rencontré Arthur sur un plateau de télévision. Tous deux présents dans Panique dans l’oreillette, ils ont véritablement eu un coup de foudre l’un pour l’autre. L’homme de télévision ne pouvait imaginer la suite des événements ce jour-là . Il faut bien avoué que cette idylle a véritablement surpris à l’époque. Car comme Mareva Galanter le révélait, ils avaient à la base très peu de choses en commun. ” On est très différent. On est même opposé. Je crois que ni lui ni moi aurions imaginer qu’on puisse vivre ensemble, qu’on aurait un enfant ” avait-elle confié dans une interview accordée à 50’ inside en février dernier.

Mais après presque une décennie de vie commune, leur amour et leur complicité ne se sont jamais démenti. Le point d’orgue de cette union est arrivé en 2015. Cette année-là, naissait la petite Manava. Malgré la fierté des deux stars pour leur fille, les parents ne sont pas habitué à l’exposer aux yeux des médias. Faisant exception à la règle, Mareva Galanter a pourtant publié, il y a quelques jours, cette jolie photo sur son compte Instagram. Les réactions n’ont d’ailleurs pas manqué de fuser sur la toile. Et toutes allaient dans le même sens. ” Photo sublime de 2 princesses “, ” 2 sirènes “, ” wow superbe cette photo , ” C’est très beau cette photo de famille dans le soleil couchant. C’est le plus beau des amours “ pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires très élogieux des followers. Le prénom de la petite fille est d’ailleurs un appel à l’accueil chaleureux puisque Manava signifie “Bienvenue ” en tahitien !