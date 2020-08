Mareva Galanter ose montrer son buste vertigineux, les internautes adorent

Ce mardi 25 août, Mareva Galanter a partagé avec sa communauté d’abonnés sur Instagram une photographie d’elle qui a fait le buzz sur la toile. Le haut de son maillot de bain la met particulièrement bien en valeur.

Mareva Galanter est dans le coeur des Français depuis plus de 20 ans. C’est en 1999 qu’elle est sacrée Miss France, à l’âge de 20 ans. Et malgré les années qui passent, la quadragénaire est toujours aussi belle. Ce qui la rend si rayonnante, c’est le charme au naturel qui a conquis ses fans sur son dernier cliché.

Sur la photographie qu’elle a publié le mardi 25 août, Mareva Galanter apparaît sur un bateau, les cheveux au vent. Un rien l’habille : sur sa peau dorée par le soleil, son magnifique haut de maillot de bain deux pièces lui va à ravir. La couleur kaki de ce top s’accorde parfaitement avec son bronzage hâlé. On remarque qu’elle a par ailleurs une manucure parfaite avec un joli vernis rouge, des lunettes de soleil de star et un bracelet fin au poignet droit avec des formes amérindiennes. Et derrière elle, le bleu azur de la mer. Cette photo a tout simplement fait rêver ses admirateurs !

Mareva Galanter est maman d’une petite Manava qui vient de fêter ses 5 ans. C’est avec elle qu’elle passe ses vacances avant d’attaquer une rentrée qui s’annonce chargée. Alors, pour la compagne de l’animateur Arthur, pas de doute : il faut en profiter. Mareva Galanter prend la pose, légèrement de profil, l’index délicatement posé sur la bouche, comme perdue dans ses pensées. Pour accompagner ce cliché, “À quoi je pense…?”

Ses fans ont été nombreux à se prêter au jeu pour trouver la bonne réponse. Les internautes ont ainsi répondu pêle-mêle : “Au goûter!!” propose une abonnée quand quelqu’un d’autre demande : “Est ce l’heure de l’apéro !”, ou encore “Que vais je faire à dîner ce soir ?”, “Mystère”, “Si je me baigne : je me mouille les cheveux ou pas? 😄” Mais surtout, les compliments sur sa beauté se sont multipliés : « Peu importe à quoi tu penses, tu es très belle, surtout au naturel », écrit un internaute. Puis c’est la surenchère : « Je n’en sais rien, en revanche, cette photo aide à affronter la rentrée », « Magnifique », « La plus belle des Miss », « Jolie », « Canon », « Tu es très belle », « Vous êtes magnifique », « Vraiment très belle », « Belle et sans artifices, toujours élégante », « Votre beauté naturelle est époustouflante », pouvait-on encore découvrir sur son profil Instagram. Mais à quoi pensait-elle vraiment ? Nous ne saurons pas !