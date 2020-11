Margaux (N’oubliez pas les paroles) : révèle ce qu’elle compte faire de ses 100 000 euros de gain

Ce 22 novembre 2020, Margaux s’est hissée au rang de plus grande maestro de N’oubliez pas les paroles. La jeune femme a reconnu être très déçue de ne pas avoir gagné face à Mickaël. En revanche, elle a apprécié être repartie avec la jolie somme de 100 000 euros. Découvrez ce qu’elle compte en faire !

100 000 euros ! Ce sont les gains qu’a remporté Margaux lors du tournoi des Masters de N’Oubliez pas les paroles. Mais apparemment, l’argent ne fait pas le bonheur. La championne s’est confiée à nos confrères de Télé Star. Elle n’accepte pas sa défaite face à Mickaël. Car les conséquences sont terribles : elle est désormais éliminée et sortie du jeu en demi-finale.

“Il y a un ‘Et’ que je n’avais pas entendu et que j’ai oublié de chanter…“

“Mon objectif était d’atteindre la demi-finale. Forcément, j’aurais aimé savoir ce qu’aurait donné mon match face à Arsène.”, explique-t-elle dans les colonnes de Télé Star ce 22 novembre. Et de poursuivre, fair play : “Ça sera pour l’année prochaine, je l’espère. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. Je n’avais pas appris les bonnes paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Elle a fait un bébé toute seule. Il y a un ‘Et’ que je n’avais pas entendu et que j’ai oublié de chanter…” C’est vrai que pour deux malheureuses petites lettres, ça fait mal !

Mais Margaux garde le sourire car N’oubliez pas les paroles lui a quand même permis de réaliser son rêve. Originaire de la région de Lorient, elle s’est offert un bien immobilier dans les parages. “Grâce à l’émission, j’ai pu devenir propriétaire très rapidement. J’ai la même vie qu’avant mais je me fais plus plaisir“, a raconté à Télé Star la gagnante. Rappelons que lors de sa première participation au programme présenté par Nagui, Margaux avait touché le jackpot : 529 000 euros !

A cela s’ajoute donc la somme gagnée lors des Masters. Et 100 000 euros, ce n’est pas rien ! Aucun regret donc pour la jeune femme qui se voyait déjà en finale. Margaux a fait cependant le choix cette fois-ci de rester raisonnable et économe. Son argent, elle préfère le voir dormir. Car elle mise sur des projets futurs. “Les mettre de côté. Avec l’argent que j’ai déjà gagné, j’ai eu ma maison et j’ai acheté plein de décorations. Ces 100.000 euros vont aller de côté“.

Des contacts humains réduits

Finalement, Margaux garde un bon souvenir de ces master, même si le confinement rendait les choses un peu spéciales. “Le contexte était un peu particulier. Les contacts humains étaient réduits. Mais cette nouvelle formule à 32 est géniale car j’ai pu rencontrer beaucoup de Maestros que je n’aurais pas dû rencontrer. Je me suis surprise à être très stressée, beaucoup plus que lors de mon parcours. Avec ma place de numéro 1, je me suis mis vraiment la pression.”

Jérémy pourrait la détruire mais cela ne lui fait pas peur, au contraire ! “Je lui souhaite de me battre (…) Il est vraiment très fort. C’est quelqu’un de vraiment très sympa.”

