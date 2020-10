Maria Pedraza “Casa de Papel – Elite” prend la pose plus sexy que jamais sur la toile !

Décidément, Maria Pedraza ne cesse de faire la une de l’actualité. La ravissante actrice espagnole éblouit sa communauté grâce à ses multiples apparitions. Et son dernier selfie sur Instagram ne fait pas exception à la règle. Elle a une fois de plus créé l’événement. Affichant un teint hâlé, Maria Pedraza a pris la pose dans un joli haut qui découvre une partie de son ventre. Ce cliché laisse découvrir à ses fans, un bronzage parfait, résultat de ses séjours sur les plus belles plages cet été.

Devenue mondialement célèbre grâce à son rôle dans La Casa de papel et dans Elite, la bomba ibérique est aujourd’hui une immense star, reconnue mondialement. Très présente sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien avec ses fans. Il y a quelques jours, c’était une série de clichés réalisés à Milan qui avaient fait le buzz. La belle brune était, en effet, présente en Italie pour la Fashion Week. Elle avait d’ailleurs pris la pause dans de superbes looks imaginés par la maison Hugo Boss. Et cette séance photo a eu le don de ravir sa communauté.

Hyper rayonnante, la comédienne a créé l’événement dans la ville connue pour être le temple de la mode. À la fin de l’été, elle avait également été très remarquée au Festival du film de Saint-Sébastien. Cette apparition avait également été l’occasion pour ses fans de la voir afficher un style et un look parfait. Elle portait pour l’occasion une jolie robe noire lors d’une séance shooting réalisé dans l’un des plus beaux hôtels de la région. Et elle a été également aperçue dans le dernier défilé de mode de Valentino.

Ces dernières heures, Maria Pedraza a, une fois de plus, fait le buzz. Elle a publié une magnifique photo sur laquelle elle s’affiche dans un magnifique crop top pour la plus grande satisfaction de ses fans. Ses admirateurs la découvrent se prenant en photo dans une pose où elle dévore littéralement l’objectif. Ses yeux profonds et sa bouche joliment dessinée crèvent véritablement l’écran.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 30 Sep, 2020 a las 9:57 PDT

Inconnue du grand public il y a encore 3 ans, la jeune madrilène est devenue en quelques années une véritable icône du cinéma et du petit écran. Depuis son apparition sur Netflix, dans la série à succès espagnol, l’actrice ne cesse de surprendre. Elle aura réussi en quelques mois à se créer une immense communauté de fans qui la suivent avec attention. Cet été aura été également l’occasion pour elle d’apparaître sur les plus belles plages d’Ibiza ou de Formentera. Et ces clichés ont une fois de plus fait monter la température pourtant déjà très chaude lors de la période estivale. La splendide brune aux yeux bleus a parfaitement compris comment satisfaire ceux qui la suivent. Avec plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram, elle est en passe de devenir l’une des personnalités les plus suivies dans sa catégorie.

Et les annonceurs ont très bien compris ce nouveau potentiel. Les maisons de haute couture se battent littéralement afin de pouvoir utiliser son image et sa notoriété. Elle s’est d’ailleurs récemment affichée dans des créations de Dior ou avec des bijoux signés Bulgari. Chacun de ses déplacements est un petit événement pour les journalistes. Et où qu’elle se trouve sur la planète, il y a toujours un parterre de photographes pour immortaliser l’événement. Maria Pedraza aura connu une association fulgurante qui lui vaut d’avoir un statut de véritable icône en Espagne. Il n’y a pas un seul jour de l’année, sans que Maria Pedraza ne fasse la couverture des magazines. Son rôle d’Allison Parker, dans La Casa de papel, aura fait d’elle une véritable méga star.

Ver esta publicación en Instagram Holi. Quiero estar aquí. Adiós 😬 Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 10 Sep, 2020 a las 11:04 PDT

Lorsqu’elle publie un cliché sur son compte Instagram, notamment celui où elle apparaissait en deux-pièces au bord d’une piscine, ce sont des centaines de milliers de likes qui apparaissent. Le couple qu’elle forme avec Jaime Llorente, un autre acteur espagnol célèbre est également une source d’intérêt pour les photographes et pour ses fans. Les deux tourtereaux n’hésitent d’ailleurs pas à s’afficher régulièrement à la une. La jeune femme est aussi très sollicitée par l’industrie du cinéma et de la télévision. Et depuis quelques mois, les offres et les scénarios arrivent chez elle par centaines.

Sur ce dernier selfie publié sur Instagram, Maria Pedraza a encore créé l’émotion. Visiblement, elle aura bien profité des rayons du soleil de cet été. Et elle affiche un corps joliment bronzé. Elle regarde l’objectif avec son regard de braise. Et porte un haut ultra-court qui laisse découvrir sa peau hâlée. Complété par un denim et de petites baskets blanches, Maria Pedraza affiche cette fois-ci un look total décontracté. Même sans porter de robe de haute couture, la jeune femme est le symbole de l’élégance. Cette publication aura une fois de plus suscité l’intérêt de ses admirateurs. Et ce sont plus de 700 000 likes qui ont gratifié cette photo. Les internautes se sont également lâchés dans les commentaires pour féliciter l’actrice sur sa beauté. La jeune femme apparaît tout simplement rayonnante et au top de sa forme.

Ver esta publicación en Instagram ¿En qué inviertes tus latidos? 💛🩺⚡️ Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 6 Sep, 2020 a las 1:16 PDT

L’histoire de Maria Pedraza est une véritable success story. Car il y a encore quelque temps, personne ne la connaissait. C’est d’ailleurs via les réseaux sociaux que la jeune femme a été découverte. Choisie parmi des centaines d’autres candidates, c’est elle qui a finalement été élue pour rejoindre le casting de La Casa de papel. Grâce également son rôle dans Elite, Maria s’est véritablement faite un nom et un prénom. Et aujourd’hui, c’est aux quatre coins du monde que son visage est reconnu.

La jeune femme a donc encore une fois fait le buzz. Elle a, à nouveau, embrassé la toile avec cette dernière apparition. Âgée seulement de 24 ans, elle continue sa carrière avec une joie et une satisfaction immense. Il faut avouer que la jeune femme rêve depuis son enfance de jouer la comédie. Et aujourd’hui, c’est chose faite. Mais jamais elle n’aurait pu imaginer devenir une star planétaire. Il faut reconnaître que sa silhouette parfaite lui donne certains atouts. La brune incendiaire sait d’ailleurs comment utiliser ce don de la nature.

Maria Pedraza, en plus d’être devenue une star du cinéma et du petit écran, est aujourd’hui une véritable influenceuse sur la toile. Chacun de ses clichés est un véritable moment magique pour ses fans, à travers le monde.