María Pedraza “Casa de Papel, Elite” sans vêtements (ou presque), elle attire tous les regards

María Pedraza affole de nouveau Internet avec une publication superbe. Elle y arbore une robe noire et transparente absolument sublime. De plus, cette photo est mise en valeur par sa mise en scène, qui met littéralement les personnes qui la regarde aux pieds de María Pedraza. Une nouvelle fois, l’actrice coupe le souffle des internautes avec son allure d’une élégance rare. Attention les yeux, certains diront que sa tenue n’est pas de celle à afficher sur Instagram.

María Pedraza partage une photo d’elle qui va stimuler l’imagination de ses admirateurs

María Pedraza est une actrice espagnole qui aurait tout aussi bien pu devenir mannequin. En effet, quoi que porte la jeune femme de 24 ans, c’est un succès. Son aisance devant les objectifs des appareils photos ou devant les caméras est déconcertante. Avec l’aide de professionnels de la photo, elle ne peut alors qu’éblouir davantage ses admirateurs. Les fans de María Pedraza sont en effet habitués à avoir le souffle court devant son image. Dans les séries télévisées dans lesquelles elle joue, La casa de papel ou Elite notamment, María Pedraza rayonne. Et lorsqu’elle partage des publications qui la mettent en scène, c’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que ses fans les accueillent. D’autant plus donc quand María Pedraza participe à des shooting photo professionnels.

Dans cette publication qui lui attire tous les regards, elle apparaît coiffée et maquillée telle une grande star de cinéma. Sa tenue est merveilleusement belle et laisse apparaître ses longues jambes fuselées. Toute en transparence et en fluidité, elle ne manque pourtant pas de prestance. Pour contrebalancer avec l’aspect délicat de sa tenue, sa position dans l’image joue un rôle crucial. En effet, elle est photographiée en légère contre-plongée, descendant des marches d’un imposant escalier. De quoi donc mettre ses admirateurs littéralement à ses pieds, au sens propre comme au sens figuré.

L’actrice se met en scène pour le plus grand plaisir de ses fans

María Pedraza n’en est pas à son coup d’essai pour concentrer tous les regards. La belle et talentueuse actrice cumule plus de 12 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Ainsi, si il est certain que la majorité de ses fans apprécient son talent, d’autres ne sont là que pour apprécier sa beauté délicate. Les yeux bleus perçants de la jolie brune ont en effet tout autant de succès que ses longues jambes couvertes de flanelle transparente. L’attitude de María Pedraza joue effectivement un rôle primordial dans le succès de ses publications. Et pas de doutes, nous avons à faire à une grande actrice dont la carrière ne fait que de commencer.

Découvrez enfin la photographie sublime dont tout le monde parle sur Internet. Mais soyez prudents, vous risquez de devenir fan au premier regard. María Pedraza a une allure folle et un charisme irrésistible. Sa robe noire et transparente ajoute évidemment à sa grande beauté mais, encore une fois, impossible de trouver une image d’elle qui ne la mette pas à son avantage.