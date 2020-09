María Pedraza "Casa de Papel" ose enlever ses vêtements, on voit tout, la toile en redemande !

María Pedraza a une fois de plus encore créé l’émotion sur son compte Instagram. Elle a partagé des clichés d’une séance de shooting pour Hugo Boss. Ce sont trois photos pour la présentation de la nouvelle collection 2021 pour Hugo Boss. Ses fans ont réagi avec plus de 30 000 likes à ce souvenir de Milan. Il faut dire que la très belle jeune femme est habituée à faire sensation. Chacune de ses publications est un véritable petit événement.

Cette série de clichés a été réalisée dans le cadre de la Fashion Week de Milan, en Italie. Une semaine durant laquelle l’actrice espagnole en a profité pour assister aux défilés des maisons de Haute Couture. Maria Pedraza est apparue pour l’occasion dans un tailleur très chic, coiffée d’un chignon joliment travaillé et d’escarpins super tendances.

Inconnue du grand public il y a encore 3 ans, la Madrilène d’origine est devenue en quelques années l’un des visages les plus connus de la planète. Il faut bien avouer que son rôle dans la série à succès La casa de papel n’est pas étranger à cette nouvelle notoriété. Depuis que les fans de la série la plus vue sur Netflix, l’ont découvert à l’écran, la petite bombe espagnole ne cesse de créer l’événement à chacune de ses apparitions. Une véritable hystérie s’est emparée des réseaux sociaux. Toute la période estivale aura été l’occasion pour la jeune femme de publier plusieurs clichés de ses plus jolis souvenirs de vacances. Accompagnée de son chéri, Jaime Lorente, le couple a été la véritable star de l’été.

María Pedraza

Ver esta publicación en Instagram ¿En qué inviertes tus latidos? 💛🩺⚡️ Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 6 Sep, 2020 a las 1:16 PDT

À bord d’un bateau à Ibiza ou sur les plus belles plages de Formentera, María Pedraza apparaissait dans des tenues légères et dans des deux-pièces ravageurs. Des apparitions qui ont fait monter la température de sa grande communauté. Après une saison riche en événements et en sensations, la jeune femme a eu réellement besoin de se ressourcer. Fidèle à son habitude, c’est dans son pays d’origine qu’elle a souhaité passer ses vacances. Des îles paradisiaques de la Méditerranée aux plages de sable chaud de la longue côte espagnole, María Pedraza a été vue partout ces dernières semaines. Malaga, Marbella, Ibiza, Formentera, San Sébastien, étaient les villes qui ont eu le plaisir d’accueillir la nouvelle star locale mais aussi internationale. Des endroits où elle a profité des plages et de l’eau turquoise pour prendre des bains de soleil.

Mais dans un récent message sur Instagram, c’est dans un tout autre style que la star de La casa de papel s’affiche. La magnifique brune aux yeux bleus avait choisi un style tout en noir d’une très grande élégance. Un simple look très chic, qui a pourtant créé un grand choc. Un costume, veste et pantalon créé par la célèbre marque Hugo Boss. Il n’en fallait pas plus, pour qu’une avalanche de commentaires, tous plus élogieux les uns que les autres, n’apparaissent sur la toile : ” Trop belle sur cette photo “, ” Tu es vraiment la plus belle actrice en Espagne ! “, ” canon sur ce cliché, je suis fan de tout ! “, ” Hâte de te découvrir à la télévision dans un nouveau projet María Pedraza ! “. Il ne s’agit ici que de quelques exemples des réactions qu’ont connues ses dernières publications. Avec plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram, la beauté venue du sud de l’Europe ne cesse d’augmenter sa popularité au fil des mois. Elle devient par la même occasion l’une des personnalités les plus suivies sur le vieux continent.

Ver esta publicación en Instagram Grazie 🌹 @BOSS #BossSpring21 #AD 🌹 Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 25 Sep, 2020 a las 7:40 PDT

Ce beau visage espagnol est devenu très convoité. Et les plus grandes marques mondiales de cosmétique, de prêt-à-porter, de haute couture et de bijoux semblent prêtes à lui faire d’énormes propositions pour qu’elle devienne ambassadrice de leurs noms. Alors qu’il y a quelques mois, Maria Pedraza était loin de se douter de son destin, aujourd’hui, c’est véritablement elle qui a les cartes en main. Elle croule littéralement sous les propositions aussi bien dans le monde du luxe, qu’au cinéma et à la télévision. La célèbre actrice de La casa de papel a également affirmé il y a quelques jours qu’elle était sur le point de rejoindre les plateaux de tournage. Mais elle est restée très discrète sur ce nouveau projet qui a véritablement l’air de l’emballer.

Ce qui est certain, c’est que María Pedraza est en train de véritablement se faire un nom important dans le monde du cinéma. Elle a d’ailleurs créé une véritable hystérie, il y a quelques jours, avec une apparition très remarquée au célèbre festival du film de Saint-Sébastien en Espagne. Un rendez-vous qui était maintenu malgré la crise du covid-19 qui sévit fortement dans la péninsule ibérique. Et c’est une réelle folie qui s’est emparée du parterre de photographes qui attendaient ce moment avec impatience. La magnifique jeune femme est apparue souriante et totalement resplendissante lors de cet événement très couru dans le sud de l’Europe. María Pedraza descendait, en effet, les marches d’un somptueux hôtel de la ville du pays basque. Elle apparaissait dans une magnifique robe noire, au style andalou moderne. Et elle avait véritablement créé l’événement.

Car si María Pedraza est devenue une véritable star à travers le monde, dans son pays natal, elle est une véritable gloire nationale. Son ascension fulgurante et son parcours particulier lui valent d’être suivie et adulée par ses compatriotes. Il ne se passe pas un seul jour sans que la presse espagnole ne consacre un article à la fille chérie du pays. La vie de la jeune femme a réellement basculé il y a 4 ans. Car alors qu’elle était inconnue, les producteurs et les réalisateurs de La casa de papel l’avait découvert sur les réseaux sociaux. Parmi plusieurs milliers de jeunes femmes, María Pedraza aura réussi à se faire remarquer. Et son interprétation d’Alison Parker dans La casa de papel lui aura ouvert les portes d’une carrière qui est en train d’exploser.

Avec plus de 12 millions de followers, chacune de ces publications est un véritable événement. La bomba espagnole a très bien compris l’importance et la force des réseaux sociaux. Et elle ne cesse de régulièrement partager son quotidien avec ses fans très curieux d’obtenir les moindres détails sur sa vie.