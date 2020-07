Maria Pedraza “Casa de Papel”: photos sans vêtements, elle enflamme la toile !

Alors qu’elle était encore une totale inconnue il y a trois ans, Maria Pedraza est devenue aujourd’hui une vraie star internationale. Rendue célèbre par l’une des séries les plus vues au monde, La Casa de papel, la jeune femme originaire de Madrid n’arrête plus d’affoler la toile. Chacune de ses apparitions sur le web, crée un véritable buzz. Maria Pedraza compte aujourd’hui des millions de followers qui suivent la moindre de ses publications. Découverte sur Instagram par les producteurs de la série espagnole à succès, Maria Pedraza semble vivre un véritable conte de fée.

Alors qu’elle a endossé un nouveau rôle dans une série intitulée Elite toujours sur Netflix, la » Bomba » espagnole s’offre quelques jours de repos bien mérités dans les plus beaux endroits d’Espagne. On a pu notamment la voir avec son compagnon l’acteur Jaime Lorente à Ibiza et à Formentera. Elle nous livre des souvenirs de vacances avec des clichés toujours plus sensuels, les uns que les autres, qui ne manquent pas de ravir sa communauté. On avait plus la voir récemment dans une tenue des plus simple sur un bateau pour une séance de bronzage très chaude. Suivie par plus de 12 millions de fans sur Instagram, Maria Pedraza est devenue un véritable phénomène de société en quelques mois.

Âgée de 24 ans, l’actrice mène aujourd’hui une vie de rêve. Son rôle dans la série » La Casa de papel » aura véritablement métamorphosé l’existence de cette jeune femme qui il y a trois ans seulement, ne pouvait oser rêver à un tel succès. Chacune de ses photos rencontre un véritable engouement sur le web. Comme ce dernier cliché où elle apparaît dans un maillot deux pièces, confortablement installée au bord d’une piscine. Elle prend la pose et regarde l’objectif avec son regard bleu azur, qui a visiblement touché le cœur de ses fans. La photo aura récolté près de 1 500 000 mentions » J’aime » et près de 1 600 commentaires.

Une notoriété qui a fait d’elle l’une des plus grandes stars de Netflix, mais aussi des réseaux sociaux. Et les annonceurs et les grandes marques ont bien évidemment remarqué le potentiel de la jeune femme. Maria Pedraza croule aujourd’hui véritablement sous les propositions pour devenir l’ambassadrice de différentes sociétés qui rêvent toutes de pouvoir associer son image à leurs produits. Passée de l’ombre à la lumière dans un laps de temps très court, la jeune comédienne espagnole est véritablement la révélation de ces derniers mois. Avec cette nouvelle série Elite, Maria Pedraza ne semble pas prête de s’arrêter de continuer à gravir les marches du succès.

Mais, si ce dernier rôle est important pour la jeune actrice, ce sera toujours l’interprétation de Alison Parker dans la série La Casa de papel, qui restera probablement le rôle le plus important de sa vie. Un personnage qui marquera à tout jamais sa carrière artistique et dont les fans se souviendront longtemps. Mais, aujourd’hui, ce sont ses souvenirs de vacances dans des tenues les plus hots qui tiennent en haleine sa nombreuse communauté qui ne semble pas près de la lâcher.

Une véritable success story aux accents hollywoodiens pour cette jeune inconnue originaire de Madrid qui s’est fait repérer sur les réseaux sociaux.