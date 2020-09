Maria Pedraza “Casa de papel” pose sexy pour son dernier shooting en date, attention les yeux

Maria Pedraza est une jeune femme éblouissante. Actrice espagnole de 24 ans, les fans de La casa de papel la reconnaîtront sous les traits du personnage d’Alison Parker. Elle était la fille de l’ambassadeur du Royaume-Uni. Elle joue également Marina Nunier Osuna dans la série Elite, une autre série espagnole diffusée sur Netflix. La jeune actrice est d’une rare beauté et elle est donc également sollicité pour des shooting photos. Le denier en date était pour la maison Valentino et elle apparaît absolument radieuse. Maria Padraza partage les images sur son compte Instagram, découvrez-les ci dessous.

Une véritable beauté révélée : Maria Pedraza

Maria Pedraza fait souvent des shooting photos que ses fans adorent. En effet, sur son compte Instagram, la belle actrice espagnole laisse ses abonnés admirer le résultat des ses séances. Des shooting photos sublimes qui mettent la beauté de Maria Pedraza en valeur. Dans son superbe imperméable et ses bottines noires, elle prend la pose et nous en met plein la vue.

Voir cette publication sur Instagram Ready @maisonvalentino 🌹🤜🏻🤛🏻 Une publication partagée par María Pedraza (@mariapedraza_) le 27 Sept. 2020 à 4 :18 PDT

Quoi qu’elle porte, Maria Pedraza reste sublime. Ses fans n’ont de cesse de lui dire à quel point elle est ravissante, un visage d’ange. Ses grands yeux bleus lui offrent un regard perçant et accentuent le caractère saisissant des clichés qu’elle propose. Parce que la jeune femme est une jolie brune à l’allure élancée. La couleur claire de ses yeux ne lui donne alors pas l’apparence d’une poupée de cire comme cela peut être le cas des jolies blondes. Au contraire, Maria Pedraza est percutante.

Naturelle ou apprêtée, la jeune femme impressionne

Cheveux bouclés ou lisses, courts ou longs, l’actrice espagnole se métamorphose le temps des séances photos ou pour des rôles. Ses fans sont de plus en plus nombreux et elle n’a pas fini de les surprendre. En effet, la carrière de Maria Pedraza ne fait que commencer et elle est déjà une véritable icône pour toute une génération. De plus, elle est en couple avec l’un des acteurs phares de la série culte La casa de papel. Jaime Lorente Lopez, qui interprète Denver, cartonne lui aussi depuis son rôle. Et il rejoint également le casting de la série Elite sur Netflix. Pas de doutes, les amoureux vont continuer de crever l’écran.

Maria Pedraza risque donc fort de faire parler d’elle dans les années à venir. Il faudra compter sur ses talents d’actrice et de modèle, sur les écrans comme dans la mode. Epanouie dans se vie, la jeune femme a de l’énergie à revendre et ses fans sont là pour l’encourager.