María Pedraza « Casa de Papel »: Sublime poste des photos en vacance, sans vêtements, on adore !

Décidément María Pedraza, l’actrice d’origine espagnole n’en finit plus d’affoler la toile avec les clichés de ses plus belles poses. Un visage et un corps qui sont devenus éminemment célèbres et dont les followers raffolent.

Devenue une star mondiale après sa participation en 2017 à la série événement La casa de papel qui est devenue le deuxième feuilleton le plus vu au monde sur Netflix, María Pedraza poursuit sa carrière comme notamment lors de sa participation à la série Élite qui est encore en passe de rajouter un peu plus à sa popularité. Alors que la comédienne s’octroie une période de repos et passe des vacances aux côtés de l’élu de son cœur Jaime Lorente, María Pedraza partage un cliché tout à fait superbe.

Un souvenir d’une de ses journées de détente qu’elle passait sur un magnifique bateau à Ibiza ou Formentera, deux destinations sur lesquelles elle était présente il y a quelques jours. Dans un splendide maillot de bain blanc, la comédienne originaire de Madrid laisse découvrir à ses fans un corps parfait, une taille de guêpe. C’est donc via le célèbre réseau social, que la belle actrice publiait ses plus beaux clichés qui font réagir en nombre ses followers. Une communauté qui s’empresse de la flatter sur sa beauté à chacune de ses publications sur Instagram.

Un réseau social auquel María Pedraza doit beaucoup puisque c’est via son compte que le réalisateur et les producteurs de La casa de papel l’avaient remarqué avant de l’engager et de faire d’elle une star planétaire.

Une série qui a battu tous les records d’audience et qui est devenue un véritable phénomène de société après sa diffusion. Un rôle qui aura complètement changé la vie de la jeune madrilène, en faisant d’elle une actrice désirée, mais aussi une femme comblée. C’est en effet sur le tournage qu’elle a rencontré l’élu de son cœur, l’acteur Jaime Lorente qui était également au générique de la plus grande série espagnole jamais produite. Un succès complètement fou pour les jeunes amants.

Avec plus de 12 000 000 de followers sur son compte Instagram, chacune des publications de María Pedraza est un véritable événement suivi par ses fans qui viennent des quatre coins du monde. Un véritable tourbillon pour cette jeune actrice de 24 ans qui, il y a encore 3 ans, était une parfaite inconnue du grand public.

Elle ne remerciera donc jamais assez son rôle d’Alison Parker dans La casa de papel qui l’a rendue célèbre dans le monde entier. Depuis cette époque, María Pedraza croule sous les propositions et a déjà participé à deux séries, ainsi qu’à un long-métrage intitulé Qui emmènerais-tu sur une île déserte ?, une production espagnole de Jota Linares.

C’est donc grâce à son compte Instagram que ce parcours de rêve est devenu une réalité dont Maria compte bien profiter encore longtemps. Elle continue donc à faire rêver ses fans en affichant son joli visage et ses magnifiques yeux bleus qui sont malheureusement cachés sous une paire de lunettes de soleil larges sur ce cliché de la belle jeune femme. Une photo sur le pont d’un bateau, sous le soleil des îles espagnoles dont les rayons brûlent son corps et font monter la température de ses fans.