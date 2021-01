Maria Pedraza (Elite, Casa de papel) s’affiche dans son lit “sexy” et crée un énorme buzz

María Pedraza n’a de cesse de faire réagir les internautes avec ses publications sur Instagram. Let pour cause, l’actrice sublime est apparue dans une photo renversante, allongée dans son lit. Reversante car dans ses bras se trouvait son nouveau compagnon : son chiot Pacorro. Les fans de María Pedraza craquent littéralement en découvrant l’image de cet adorable bébé chien. Mais aussi en voyant la joie que ce nouveau compagnon procure à l’actrice. María Pedraza est rayonnante et LDPeople vous propose de vous aussi admirer les photos qui font le buzz sur la Toile.

María Pedraza adopte un nouveau compagnon

La magnifique María Pedraza commence donc très bien l’année 2021. Sa carrière est en train de décoller, elle approche des 12 millions d’abonnés sur Instagram et elle est entourée d’amour. Que demander de plus pour la jeune femme de 24 ans ? Tout se déroule pour le mieux pour elle. Elle qui avait déjà deux chats, voilà que sa petite famille s’agrandit pour accueillir un adorable petit chien. Pacorro a tout de suite su se faire accepter par la communauté de sa mère adoptive. En effet, les fans de María Pedraza sont admiratifs de cette petite boule de poils. Ils ne se lassent pas de prendre de ses nouvelles. Certains tentent de connaître avec précision la race du chien pour espérer adopter le même. Dans ses publications classiques, comme en story Instagram, María Pedraza pense à régulièrement mettre Pacorro en vedette.

Les abonnés de l’actrice sont absolument conquis par l’air taquin du nouveau compagnon de María Pedraza. Et comment pourrait-il en être autrement ? Cet animal a l’air si doux et si câlin. Sur la photo que sa maîtresse partage en story, on croirait même qu’il est en train de sourire. De quoi faire fondre littéralement le cœur des amoureux des animaux. Et autant dire que sur les presque 12 millions d’abonnés de María Pedraza, ils sont nombreux !

La tenue de María Pedraza a également attiré l’attention de ses followers. En effet, son pantalon moulant et son top noir lui vont à merveille. Et elle a choisi le confort en ajoutant une chemise épaisse et douce pour parfaire son look. Décidément, María Pedraza peut tout porter et être tout aussi belle. Enfin, son sourire radieux en dit long sur l’affection qu’elle porte déjà à Pacorro. Elle n’hésite pas à expliquer à ses abonnés qu’elle le considère d’ailleurs comme son fils. LDPeople vous le prouve avec l’image suivante.

L’actrice respire le bonheur

Dans l’une de ses publications Instagram, en date du 19 décembre dernier, elle a immortalisé une sieste du petit chiot. Et en légende, elle s’est contentée d’écrire quelques mots en espagnol qui sont à traduire par : “L’amour d’une mère”. Impossible de ne pas craquer pour ce petit animal adorable. Ce sont déjà 198 000 followers de María Pedraza qui ont laissé un “j’aime” sur cette publication attendrissante. Les fans de l’actrice sont aux aguets, ils attendent impatiemment des nouvelles des animaux de compagnie de la star. Et surtout de Pacorro donc. En effet, il a littéralement volé la vedette aux deux adorables chats de cette amoureuse des animaux.