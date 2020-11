María Pedraza "La casa de Papel" dévoile ses abdos et enflamme la Toile comme jamais !

María Pedraza est une actrice espagnole 24 ans qui attire tous les regards. Révélée dans des séries cultes diffusées sur Netflix, La casa de papel et Elite, elle ne cesse de conquérir davantage de fans. De plus, elle est en couple avec l’un des acteurs principaux de La casa de papel, Jaime Lorente Lopez, Denver. C’est sur le tournage que les tourtereaux se rencontrent en 2018. Depuis, ils vivent une histoire d’amour qui fascine les internantes. Et pour cause, ils sont tous les deux dotés d’une grande beauté et de beaucoup de talent. María Pedraza cumule 12 millions d’abonnés sur Instagram et elle les fait chavirer à la moindre occasion. Une photo d’elle exposant son ventre fait le buzz !

María Pedraza enflamme encore une fois Internet avec une photo d’elle qui dévoile son corps

María Pedraza est une jeune femme destinée à une grande carrière. À l’aise en tant qu’actrice tout autant qu’en tant que mannequin, elle est très populaire auprès des internautes. En effet, ses photos partagée sur les réseaux sociaux ont de quoi faire tomber ses fans à la renverse. Et pour ce faire, elle a régulièrement des professionnels de la photo qui mettent la main à la pâte. Mais en parcourant ses publications sur son compte Instagram, vous pourrez rapidement vous rendre compte que María Pedraza n’a pas besoin de cela pour être au top. Les images d’elle prises par des professionnels sont évidement sublimes mais la belle sait se mettre en valeur devant les objectifs.

Dernièrement c’est une image d’elle dans un ensemble large et fluide qui fait l’unanimité auprès de ses fans. Car sous sa chemise ouverte, les abonnés de María Pedraza découvrent son ventre et surtout ses abdos impressionnants. Grâce à ses exercices de danse et ses séances de sport, l’actrice est sculptée à la perfection. Sa taille de guêpe va faire des jalouses et des jaloux. Mais elle lui vaut surtout de se voir couverte de compliments plus élogieux les uns que les autres. Comment résister à la prestance et au charisme qu’elle dégage ? Impossible de détourner le regard de María Pedraza. Levant les bras au dessus de sa tête, elle met encore davantage l’accent sur son ventre plat et saillant.

Des abdos superbes qui ajoutent du charisme à la star

Son ensemble aussi plaît beaucoup à ses fans. Mais il faut bien admettre que María Pedraza pourrait porter n’importe quoi et le rendre fabuleux. Elle rend ses abonnés dingues avec de telles images et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Maintenant que sa carrière est bien lancée, qui sait où nous pourrons retrouver l’actrice talentueuse ? Sa beauté n’a en effet que commencé à crever l’écran. Il se pourrait que les prochaines années soient incroyables en terme d’épanouissement professionnel. Ses fans n’attendent qu’elle pour les faire voyager dans d’autres séries ou films, prêts à la soutenir dans tous ses projets. En attendant, ils sont tous sur son compte Instagram pour ne rien manquer de ses actualités et pouvoir l’admirer au quotidien.