María Pedraza " La casa de Papel, Élite" fait craquer les internautes avec son 2 pièces noir !

María Pedraza est l’une des actrices espagnoles du moment . Après être passé par Elite , la série à succès de Netflix dans laquelle la jeune femme jouait Marina lors de la première saison, l’interprète a connu un succès international et est devenu l’un des visages les plus recherchés. Aujourd’hui, c’est pour sa dernière photo que la jeune femme a fait parler d’elle.

María Pedraza fait sensation sur Instagram

Les vacances, beaucoup en avaient besoin après le confinement. Que ce soit les personnes lambdas ou même les stars de Série TV. Ainsi, María Pedraza fait partie de ceux qui n’ont pas hésité à rejoindre la plage et la mer pour se ressourcer et profiter du soleil. D’ailleurs, sur son compte Instagram, elle vient de publier une photo d’elle en bikini noir, avec de larges lunettes de soleil sur la plage en train de bronzer.

Voir cette publication sur Instagram Heheheheeee 😄😁😍 por finnnnnnnnnnn Une publication partagée par María Pedraza (@mariapedraza_) le 6 Juil. 2020 à 9 :37 PDT

Sur Instagram, Pedraza a également réussi à conquérir plus de 12 millions d’abonnés avec une multitude de clichés qui montrent également sa beauté . Et sa dernière publication n’a pas été une exception. Séduits, les internautes ont tous pris le temps de réagir et de complimenter la jeune femme : “Très belle photo María“, “Wouah mon bébé !“, “Trop belle mon amour“, “Juste parfaite” , “Magnifique“, “Mais quelle beauté !“, “María ma reine” pouvait-on notamment lire.

Maria Pedraza en couple avec Jaime Lorente

Jaime Lorente et Maria Pedraza se sont rencontrés en 2017, sur le tournage de “La casa de Papel“, mais c’est bien après cette rencontre qu’ils ont décidé de se mettre en couple : “On a commencé à se fréquenter longtemps après. Le truc un peu typique, ça aurait été qu’on tombe amoureux l’un de l’autre pendant le tournage de la série mais pour nous, ça ne s’est pas passé comme ça” avait déclaré l’acteur il y a quelques mois. Après des semaines de rumeurs où certaines personnes avaient dit que María Pedraza avait mis fin à sa relation avec Jaime Lorente, le couple a balayer ces spéculations d’un revers de la main avec leurs photographies récentes.

Voir cette publication sur Instagram Love birds @jaimelorentelo @mariapedraza_ Une publication partagée par JESÚS ISNARD (@jesusisnard) le 18 Juil. 2020 à 9 :32 PDT

A l’aide de son compte Instagram personnel, la madrilène a publié quelques clichés d’elle et de son amoureux dans une piscine. D’ailleurs, Jaime Lorente et María Pedraza n’arrêtent pas de faire des projets ensemble. Après avoir passés le confinement ensemble, les deux tourtereaux ont pris des vacances sur un bateau. En effet, la relation ne cesse de se renforcer et la preuve en est l’escapade qu’ils ont faite en juillet dans les îles Baléares, où ils ont loué un bateau et pris une baignade rafraîchissante dans les eaux cristallines de Formentera. Le couple a profité d’une plage déserte pour bronzer et se détendre au bord de la mer.