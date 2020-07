María Pedraza « La Casa de Papel et Elite » enlève tout ses vêtements, on voit tout. Elle fait baver ses fans

Maria Pedraza a publié, très récemment, sur Instagram, une photo qui a enflammé le net. On pouvait y voir la jeune femme, dans un bikini rosé qui a fait fondre ses fans.

Chaud devant ! Maria Pedraza a fait monter la température de quelques degrés en postant un cliché très hot, par le biais d’une story sur le réseau social Instagram. L’actrice espagnole connue pour ses rôles dans des séries diffusées sur Netflix, était habillé d’un bikini rose qui lui allait à ravir. Ses fans étaient totalement envoutés par le cliché.

María Pedraza: Un bikini rose ravissant

Le 18 juin dernier, Maria Pedraza a publié un cliché qui a fait halluciner ses nombreux abonnés. On pouvait y voir la comédienne ibérique prendre la pose vêtue simplement d’un bikini rose très aguicheur. Sur cette photo, la jeune femme à la silhouette de rêve portait aussi des lunettes de soleil et différents colliers à la mode. Une tenue que ses abonnés ont dû apprécier. Il faut dire que la jeune femme est très suivie sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Elle cumule près de 12 millions d’abonnés. Ce qui est vraiment énorme. Donc, chaque photo fait le buzz et influence des milliers de jeunes filles qui vont vouloir acheter les tenues qu’elles vont voir sur les réseaux sociaux. Certaines influenceuses monnayent d’ailleurs très cher cette visibilité. Le pouvoir de prescription est énorme.

Une activité intense sur Instagram

Les millions d’abonnés de la jeune femme peuvent la suivre au quotidien. Elle poste régulièrement de stories et publie des photos régulièrement dans des looks toujours très tendance. Elle prend un soin tout particulier à choisir ses tenues. Tout est très étudié. La comédienne Maria Pedraza est vraiment à la pointe de la mode. Elle partage abondement ses tenues dont certaines sont offertes par des marques pour assurer une certaine visibilité à leurs tenues. Ses photos sont likées et très commentées. Quelques jours auparavant, la jeune femme avait publié un autre cliché qui n’est pas passé inaperçu. La jolie rousse arborait une sublime veste en cuir ainsi qu’un pantalon avec des motifs léopard.

Un look qui allait à ravir à l’actrice espagnole. Elle a d’ailleurs reçu énormément de commentaires élogieux pour cette tenue que n’aurait pas manqué d’apprécier la styliste Cristina Cordula. Parmi les commentaires postés, on pouvait lire : « Tu es sublime ! j’aime cette photo, j’adore ton look, tout est magnifique ! » « Je suis amoureux de ton pantalon leopard ! Il te va à ravir ! » « J’adore cette tenue sauvage ! Tu es si belle dans cette tenue María ! ». Ses fans sont vraiment emballés et ne tarissent pas d’éloges. Pour avoir ce corps sublime, Maria Pedraza ne ménage pas sa peine. Elle fait très attention à son alimentation et fait également beaucoup de sport. Il n’y a pas de miracle. Elle peut donc se permettre de mettre ce genre de vêtements.