Mariah Carey dézingue violemment Céline Dion dans ses mémoires ?

Mariah Carey est une chanteuse à la carrière incroyable. C’est l’une des plus grandes divas de sa génération. Tant et si bien que pout fêter les 30 ans de son premier gros succès, Vision of Love, la chanteuse publie ses mémoires. Un ouvrage intitulé The Meaning of Mariah Carey qui commence à faire parler de lui. En effet, la chanteuse évoque des moments de sa vie bien particuliers et précis. Et l’un d’eux est un jugement sur ce que Céline Dion a fait pendant le concert de “VH1 Divas Live” du 14 avril 1998. Car ce qu’a fait Céline Dion, Mariah Carey n’aurait jamais osé le faire. Pire encore, elle imaginait la scène comme un blasphème. Tous les détails dans la suite de cet article.

Mariah Carey n’a pas fini de surprendre ses fans

Mariah Carey fêtait ses 50 ans en mars dernier. Difficile à croire n’est-ce-pas ? Pourtant, cela fait bien une trentaine d’années que la diva mène sa carrière d’une main de maître. Aujourd’hui, elle bat encore des records. Grâce à son titre All I want for Christmas is you, est toujours classé numéro 1, depuis sa sortie le 1er novembre 1994. Alors, la diva devient la seule auteure-compositrice-interprète de l’histoire à obtenir plusieurs titres classés n°1 durant quatre décennies ! Mariah Carey est ravie de cette consécration mais elle ne compte pas s’arrêter là et continue de travailler à sa musique et à transporter ses fans. Le 2 octobre sort d’ailleurs The Rarities, un nouvel album de la star, qui regroupe d’anciens titres enregistrés qui n’étaient encore jamais sortis.

Ses mémoires reviennent sur des moments importants de sa vie

En effet, dans son ouvrage sorti le 29 septembre 2020, The Meaning of Mariah Carey, ce sont en plus de ses mémoires des titres inédits qui sont révélés. D’abord, son concert au Tokyo Dôme de 1996. Mais aussi plusieurs titres complètement exclusifs tels que Save The Day. Un titre qui sample un des morceaux cultes des Fugees, Killing Me Softly With His Song. De quoi encourager les fans de Mariah Carey à foncer se procurer ses mémoires. D’autant que le récit n’est pas mal non plus. Il permet en effet de mieux comprendre ce qui fait que la diva est telle qu’elle est. Ses peurs, ses doutes, ses attentes, ses envies et un récit fidèle de sa vie. Notamment un passage qui met Céline Dion dans une posture délicate.

Mariah Carey raconte ses souvenirs importants, ceux qui font parties d’elle. Le principe de son ouvrage est effectivement de donner des clés à ses lecteurs. Que chacun puisse comprendre qui est vraiment Mariah Carey. Non seulement en tant que diva mondialement célèbre mais aussi en tant que personne. Et pour cela, elle livre ses états d’âme sur de nombreux épisodes marquants de sa vie et de sa carrière. De véritables pépites afin que les fans puissent se sentir toujours plus proches de leur idole.

Mariah Carey critique une attitude de Céline Dion, toujours choquante pour elle après plus de 20 ans

L’un de ses souvenirs étant un concert mythique, le “VH1 Divas Live” du 14 avril 1998. Ce concert réunissait sur scène cinq chanteuses incroyables aux voix magiques. Céline Dion, Aretha Franklin, Shania Twain, Gloria Estefan et Mariah Carey se retrouvaient pour interpréter des chansons de leurs répertoires. Mais également chanter toutes ensembles sur deux morceaux de Carole King, une invitée de marque : You’ve Got a Friend and (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. Et sur ce dernier titre, Mariah Carey a été choquée de l’attitude Céline Dion.

Dans ses mémoires, Mariah Carey va revenir sur ce moment de choc et décrire, avec la même émotion, ce qu’elle a ressenti vis-à-vis de Céline Dion. La diva va critiquer ouvertement Céline Dion et ne le fera pas avec le dos de la cuillère. Lorsque les stars se retrouvent à chanter toutes les cinq, elles sont toutes impressionnées par Aretha Franklin. Mariah Carey lui montre d’ailleurs le plus grand des respects en s’effaçant pour lui laisser toute la place qu’elle désire. En revanche, Céline Dion est transportée et elle rivalise avec la chanteuse. Une attitude que Mariah Carey juste très sévèrement dans ses mémoires. Car il s’agissait de la chanson d’Aretha Franklin et qu’elle chantait à propos de Jésus. Pour Mariah Carey, Céline Dion tentait de se tirer la couverture pour elle. Et c’est un acte qui est de l’ordre du blasphème pour elle.

Un concert d’anthologie

Céline Dion racontera avoir été totalement transportée par le fait de se tenir à côté d’une icône de la chanson. Ce qui l’aura conduite à se laisser aller à déployer sa puissance vocale presque malgré elle. Mais Mariah Carey raconta cette anecdote à de nombreux proches qui ont tous considéré que c’était tout à fait déplacé d’agir de la sorte. Mariah Carey s’était “réfugiée” du côté des choristes pendant que Céline Dion et Aretha Franklin prenaient le devant de la scène. Elle raconte, dans ses mémoires, avoir été si mal à l’aise à ce moment-là. Elle assistait à une chose qu’elle ne se serait jamais permise et qu’elle considérait comme sacrée.

Et il se pourrait bien qu’Aretha Frankilin elle-même n’ait pas tellement apprécié que Céline Dion marche sur ses plates-bandes. Car au moment où c’était à Céline Dion de chanter, Aretha Franklin a tardé à lui laisser toute sa place en continuant à chanter sur sa partie. Pour Mariah Carey c’était la preuve de l’erreur de Céline Dion. Mais également une nouvelle preuve de la grande classe et maîtrise d’Aretha Franklin. Les mémoires de Mariah Carey regorgent de scènes mythiques comme celle-ci. The Meaning of Mariah Carey est disponible partout !