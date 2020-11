“Marianne James prise en otage” sur le plateau de La France a un incroyable talent: les déclarations CHOCS d’Hélène Ségara!

Hélène Ségara confie ce qu’il s’est passé sur le plateau de La France a un incroyable talent. Pour Marianne James, ce fut un moment épouvantable.

Ce mardi 20 octobre, M6 a lancé le coup d’envoi de la 15eme saison de La France a un incroyable talent. Cette saison se déroule de façon bien particulière en raison de l’épidémie de Covid-19. Les sessions de castings notamment ont été très difficiles et longues à organiser. Surtout, l’émission devait être à l’antenne dès le mois d’août. Mais un membre des jurés a été testé positif et le programme a donc été reporté à octobre.

David Ginola remplacé par Karine Le Marchand.

Pour les membres du jury, on ne change pas une équipe qui gagne. Les téléspectateurs retrouvent donc Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy. Seul manque à l’appel le présentateur David Ginola. Karine Le Marchand vient donc à la rescousse et apporte au public tout l’humour qu’on lui connaît.

Seulement avec l’épidémie, le monde du spectacle est en berne. Tout l’industrie de la culture en pâtit. Hélène Ségara s’exprimait à ce sujet pour Télé Star : « L’État offre de moins en moins d’aides à la culture. On est en train de confiner à nouveau le monde entier, de tuer l’économie, d’étouffer les populations… Essayons de tout relativiser. Mais évidemment, les mesures de prudence sont primordiales ! »

Trop de lamentations aux yeux des jurés !

Les membres du jury compatissent évidemment avec tous les professionnels du spectacle. Mais ils ont été vite lassés par les lamentations des candidats. “ Il y a eu beaucoup de messages de la part des candidats cette année ”, reconnaissait ainsi Hélène Ségara.

“Marianne James a poussé un petit coup de gueule”

Marianne James en a eu même ras-le-bol. Pendant le tournage, elle a littéralement craqué ! « A un moment donné, Marianne James a même poussé un petit coup de gueule car chacun venait expliquer son message en préambule de son numéro et on pouvait avoir la sensation de se retrouver pris en otage”, confie l’artiste d’origine italo-arménienne.

Tout est dans la façon dont on passe son message. Il suffit de faire preuve d’un peu de tact et de finesse. La jurée s’explique : “Inversement, une troupe de danse a fait une chorégraphie au sujet du mouvement Black Lives Matter et elle ne l’a affichée qu’à la fin. L’impact a été dix fois plus puissant “, a poursuivi l’interprète de Je t’aime.

Malgré ce petit pétage de plomb, Marianne James est très appréciée des autres jurés. Elle l’a d’ailleurs confirmé à TV Mag. “Comme à une époque, les gens glosaient : “Est-ce que tu vas t’entendre avec Hélène ? Vous n’avez pas le même caractère”. Là, c’était : “est-ce que tu vas t’entendre avec Karine ?” Le résultat des courses, c’est qu’on est devenues très potes“.



Alix Brun