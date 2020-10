Marie de Koh-Lanta: sa fille victime d’une grosse anomalie congénitale, son message poignant !

Marie était l’une des candidates de Koh-Lanta dans l’édition de l’île des héros. Les fans s’en souviennent forcément car elle avait abandonné l’aventure suite à une infection. Son traitement étant incompatible avec la suite du jeu. De plus, elle fait parlé du combat de sa fille, difficile et bouleversant. Sur son compte Instagram, Marie n’oublie pas Koh-Lanta. Mais elle donne aussi souvent des nouvelles de sa fille, Lia. Découvrez son message plein optimistes malgré les obstacles.

Marie profite de la nouvelle saison de Koh-Lanta pour rappeler son parcours

Marie rejoignait Koh-Lanta l’année dernière et les fans du show la découvraient alors en mars dernier sur les écrans. Suite à une infection des intestins et une infection rénale, elle avait perdu rapidement près de 5 kilos. Les médecins de l’aventure l’ont alors contrainte de renoncer à Koh-Lanta pour qu’elle puisse se soigner. Aujourd’hui elle est en pleine forme et toujours aussi combative. En effet, elle puise sa force dans le sport et dans l’amour qu’elle porte à ses enfants. D’autant que l’une de ses deux filles, Lia, est atteinte depuis la naissance d’une anomalie congénitale. Ses problèmes conduisaient la petite Lia à porter des plâtres aux jambes ainsi que sur les hanches et à subir une lourde opération.

Sa fille, Lia, n’est pas une petite fille comme les autres, c’est une vraie battante

Cette publication met en parallèle deux photos de la fille de Marie. L’une lorsqu’elle était contrainte de vivre avec des plâtres très encombrants et l’autre où tout va bien. La publication date de l’année dernière et déjà, Marie explique que c’est dans la force et l’optimisme de sa fille qu’elle trouve la force d’aller de l’avant. Elle remerciait également les personnes présentes pour l’épauler. Lia est née avec une displagie congénitale des deux hanches. Tous les ans, son cas l’oblige à se rendre à l’hôpital pour une visite de contrôle. Pendant les diffusions des épisodes de Koh-Lanta, Marie partageait déjà sur son compte Instagram des images très personnelles de sa fille. De quoi présenter à ses abonnés l’évolution de sa fille et la difficulté prise en charge par sa petite Lia.

Marie n’est pas allée au bout de Koh-Lanta mais c’est une plus belle victoire de pouvoir voir sa fille vivre normalement

Marie peut être fière de sa petite guerrière, au moins aussi courageuse que sa maman qui se lançait dans l’aventure que représente Koh-Lanta. Aujourd’hui encore, Lia se porte bien. Marie partageait de ses nouvelles sur son compte Instagram afin d’en informer ses abonnés. À la suite de la visite de contrôle de sa fille à l’hôpital, le verdict est très positif et encourageant. De quoi donner de l’espoir et des raisons d’être optimistes à toutes les famille qui traversent ce genre d’épreuves. En effet, Marie et Lia se proposent de soutenir les personnes rencontrant des mésaventures similaires pour leur apporter de l’aide.

L’ancienne aventurière propose son aide aux personnes dans sa situation

Marie et Lia sont de véritables combattantes. Qui sait ? Peut-être que la fille de Marie rejoindra un jour l’aventure de Koh-Lanta et ira loin malgré sa maladie. Dans sa publication, la jeune maman ultra-sportive félicite sa fille de son combat. Mais elle écris également un message à l’attention des personnes traversant les mêmes épreuves. Les lourdes opérations sur les enfants ne sont jamais agréables à vivre. Mais Marie et Lia sont la preuve que tout peut très bien se passer. L’ancienne aventurière de Koh-Lanta se propose donc de rassurer, d’aider et de conseiller ceux qui souhaitent lui écrire pour leur raconter ce qu’ils traversent. Car trois ans après une telle opération, Marie est plus qu’heureuse des résultats. Lia est une petite fille épanouie qui est encore plus active que la majorité des enfants de son âge.

Patience et optimisme serait les clés pour réussir à trouver la force de combattre les obstacles qui se dressent sur nos routes tels que les maladies. Et pour suivre l’exemple de Marie, son optimisme se trouve dans le sourire de ses enfants.