Marie Drucker inquiète les internautes avec un MESSAGE TRÈS ÉTRANGE!

Lundi 25 janvier, Marie Drucker a partagé une étonnante story sur son compte Instagram. Alors qu’un 3ème confinement pourrait se profiler, son message ressemble en effet à un inquiétant présage. Simple trait d’humour ou réel coup de gueule, ses fans ont en tous cas été choqués !

La France entière retient son souffle. En effet, il se pourrait que tout le territoire passe sous la coupe d’un 3éme confinement. Reste à savoir quand. Des sources proches de l’exécutif révélaient récemment à nos confrères du Journal du Dimanche que la décision était sur le point d’être prise.

Car l’épidémie se poursuit. Et elle n’est pas prête de ralentir. Les variantes du Covid-19 forment la mauvaise surprise à laquelle on ne s’attendait pas du tout ! « Ils apparaissent de façons multiples. Ils ont un facteur de transmission nettement plus élevé« , a ainsi rappelé le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19 sur BFM TV, dimanche 24 janvier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Source : Instagram @druckermarie

Avec la multiplication de ces variantes beaucoup plus contaminantes, le gouvernement souhaite avant tout lutter contre la menace d’une explosion du nombre de malades. Certains experts s’attendent à une annonce avant les vacances d’hiver. Il est en effet possible qu’Emmanuel Macron prenne la parole dans une semaine, suite à un prochain conseil de défense.

En attendant, tout le monde croise les doigts. Car si ce 3eme confinement se révèle nécessaire sur le plan sanitaire, il pourrait engendrer un coût certain sur le plan économique comme sur le plan psychique. De plus en plus de personnalités n’hésitent plus à faire pas de leur ras-le-bol ou de leur déprime face à cette situation difficile.

Sa nouvelle collaboration !

Même Marie Drucker, journaliste et nièce de Michel Drucker, semble être au bout du rouleau. C’est en tous cas ce qu’elle laisse entendre dans sa story en date du lundi 25 janvier. « Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Oubliez le covid, le mois de janvier, le 3e confinement et prenez une grande inspiration. Bloquez votre respiration. Débloquez. Enfin, si vous le souhaitez », peut-on ainsi lire sur l’illustration qu’elle a repartagée.

Sur l’image, on voit une jeune femme assise à son bureau, les yeux fermés, la tête posée sur sa main. Entourée d’une pile de livres et d’un ordinateur, elle semble avoir fait le vide autour d’elle. Elle écoute vraisemblablement une playlist méditation puisqu’elle a des écouteurs. Cette mini BD vient d’Amélie Fonlupt. Journaliste, auteur et illustratrice, cette dernière serait en train de préparer une nouvelle collaboration avec Marie Drucker qui par ailleurs est fan de yoga !

View this post on Instagram A post shared by Marie Drucker (@druckermarie)

En quoi consistera cette prochaine collaboration ? Marie Drucker ne le précise pas et se contente d’un simple “new collab soon” qui signifie “nouvelle collab bientôt” en anglais. En tous cas, cette image et ce drôle de conseil nous a beaucoup plu au sein de la rédaction de LDpeople. Et on a hâte d’en savoir plus !