Marie Garet déclarée morte: Brise complètement le silence sur ce qu’il s’est passé réellement

Le 7 septembre dernier, Marie Garet a été annoncée morte sur sa page Instagram. Alors qu’elle avait décidé de ne plus prendre la parole, c’est dans une interview donnée à StarMag qu’elle a décidé de donner des détails sur cette terrible mésaventure.

Marie Garet a connu une terrible histoire. Le lundi 7 septembre, un post étonnant est apparu sur la page Instagram de trentenaire. Sur cette publication, il était indiqué : « Marie est décédée cette nuit. » Si l’ancienne vedette de télé-réalité avait réfuté la nouvelle, le chroniqueur people Aqababe avait indiqué que Marie Garet avait été emmenée à l’hopital après avoir été « massacrée » et « laissée pour morte » par la personne avec qui elle partage sa vie, en l’occurrence Dorian Baptiste. Alors qu’il reste présumé innocent, dans le quotidien Midi Libre, le jeune homme avait précisé qu’ils s’étaient disputés et que sa compagne Marie Garet ne voulait pas le suivre. Il avait donc décidé de rentrer seul à son domicile. Depuis, la jeune femme n’avait pas expliqué cette affaire.

Marie Garet sort du silence

Marie Garet a finalement décidé de prendre la parole pour Star Mag. Souriante, elle a débuté ainsi : « À moins que je sois un fantôme, je ne suis pas morte. » Si elle indique que « d’un certain côté, Marie Garet est décédée ce soir-là », elle a précisé que ce n’était pas au sens propre. Au sujet du post qui a annoncé sa mort, Marie Garet a dévoilé : « C’est tout à fait ce que je ressentais, mais il y a eu black-out. J’ai été aux urgences.

Ver esta publicación en Instagram ☺️❤️ Una publicación compartida de Marie Garet (@marie_garetoff) el 21 Jun, 2020 a las 12:40 PDT

Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai retrouvé mon téléphone que plusieurs jours après. Je n’étais pas dans mon état normal. J’ai été hospitalisée. Il y a un certain nombre de perte de mémoire chez moi. Peut-être que ça reviendra un jour, mais pour le moment, j’ai beaucoup de mal à me souvenir de certaines choses. Mais il est vrai que ce message est en lien avec ce que je ressentais depuis un plusieurs jours. »

Marie confirme la version de Dorian Baptiste

Marie Garet a dévoilé les motifs de de son hospitalisation : il s’agit d’un gros burn-out. Elle précise : « Là-bas, j’étais privée de téléphone, pour les équipes soignantes, je devais faire une pause. Je suis quelqu’un qui va de l’avant et qui a traversé des difficultés comme le décès de mon père, une tentative de détournement de ma clientèle, les réseaux sociaux qui se lâchent sur moi et après la télé-réalité, quand on souhaite retrouver une vie normale, c’est difficile, au niveau affectif et professionnel. Je n’ai pas pris le temps de me concentrer sur moi ».

Ver esta publicación en Instagram Couple goals 👌🏻❤️ Una publicación compartida de Marie Garet (@marie_garetoff) el 25 Ago, 2020 a las 3:54 PDT

Elle partage la vie de Dorian Baptiste depuis presque une année, elle est comblée de ce point de vue. Quelques disputes ont eu lieu mais il ne s’est pas passé d’évènement particulier. Il m’a un peu tirée violemment par le bras et, à ce moment-là, des filles ont vu la situation. ». La police est venue sur place et elle a appelé les pompiers et ils m’ont convaincue de rentrer dans la voiture. Et à partir de là, je pense qu’ils ont ressenti cet épuisement psychologique et qu’ils ont vu qu’il y avait quelque chose d’anormal. »