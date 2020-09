Marie Garet (Secret Story): de nouveaux rebondissements intrigants et très étranges dans cette affaire !

Marie Garet a fait très peur à ses fans ces derniers jours, malgré elle bien entendu. En effet, des rumeurs effrayantes se sont suivies les unes les autres. D’abord, Marie Garet était donnée pour morte. Ensuite, elle était donnée pour hospitalisée en soin intensif. Et surtout, les rumeurs indiquaient qu’elle étaient hospitalisées à cause des violences de son compagnon à son égard. La gagnante de la saison 5 de Secret Story avait pris la parole sur son compte Instagram. Déclarant que la seule chose vraie dans toutes ces rumeurs c’est qu’elle était bien à l’hôpital, mais pas dans une service de soin intensif.

De plus, elle se refusait de donner les raisons de son hospitalisation, elle voulait simplement empêcher que l’on ternisse le nom de son amoureux. Le dernier rebondissement en date dans cette affaire, c’est le fait que Marie Garet ait retiré la publication qui mettait, à la fois le feu au poudre et à la fois qui éclaircissait la situation. Revenons sur les détails de cette affaire pour tenter de comprendre les intrigues autour de Marie Garet.

Marie Garet sème la panique sur Instagram, bien malgré elle

Marie Garet est une jeune femme ravissante, très active sur les réseaux sociaux. Candidate de Secret Story, des Anges de la télé-réalité ou encore de La Villa des Cœurs Brisés, le public de ce genre d’émission la connaît bien. D’autant qu’elle remportait la saison 5 de Secret Story en 2011 et donc la somme de 186 367 euros. Un montant impressionnant qui a malheureusement valu à la jeune femme de ne pas attirer autour d’elle que les bonnes personnes. En effet, dans son livre, Marie Garet raconte avoir eu des histoires sentimentales assez chaotiques. Comme toutes les vedettes, des personnes mal intentionnées peuvent graviter autour d’elle et tenter de s’attirer leurs bonnes grâces. Marie Garet avait fait ce genre d’expérience malheureuse.

En revanche, c’était du passé grâce à son amoureux. En effet, depuis qu’elle fréquente Dorian Baptiste, Marie Garet semble aux anges. Elle partage des tas de photos de son couple et semble éperdument amoureuse. Depuis le début du mois de février, les abonnés de Marie Garet ont donc pu faire la connaissance de son homme.

Une sombre histoire de violence conjugale ?

Mais voilà, la semaine dernière, des rumeurs soufflent sur les réseaux sociaux. Même le compte Instagram de Marie Garet est utilisé. Une publication d’un fond noir toute simple ajoute un texte court et glaçant : ” Marie est morte cette nuit“. Rapidement, les fans de Marie Garet s’inquiète et les infos sont glanées pour comprendre les circonstances de cette affaire. Nous apprenons alors sur le compte d’Aqababe que Marie Garet n’est pas morte. Mais qu’elle a été laissée pour morte après avoir été rouée de coups par son compagnon. Elle serait entre la vie et la mort dans une servie de soin intensif de l’hôpital de Montpellier. Une nuit passe et les fans retrouvent la trace de Dorian Baptiste pour le couvrir d’injures. Mais dès le matin, Marie Garet reprend le contrôle de son compte Instagram et met les choses au clair.

Marie Garet démêle le vrai du faux pour ses fans, mais le doute persiste

La jeune femme explique alors que tout ce qui a été dit est faux. Son compagnon n’est pas un homme violent et elle n’est pas entre la vie et la mort. Elle ne souhaite cependant pas donner les raisons pour lesquelles elle se trouve à l’hôpital. Dorian Baptiste aussi, de son côté, à décidé de parler aux médias. Il va donc donner sa version des faits dans les colonnes de Midi-Libre. Le jeune homme va confirmer certains aspects de la rumeur. Notamment en expliquant qu’il s’est disputé avec Marie Garet en sortant de boîte de nuit. En effet, cela arrive à tous les couples. Mais Dorian Baptiste aurait été vu en train de tabasser sa compagne. Cela, il le dément. Il admet lui avoir attrapé le bras pendant leur dispute mais rien de plus.

Marie Garet ne voulait pas rentrer et il voulait qu’elle rentre avec elle. Voyant qu’il ne la ferait pas changer d’avis, il aurait donc décidé de rentrer seul. Et comme ils s’étaient disputés, le compagnon de Marie Garet a trouvé judicieux de prendre des affaires pour aller dormir chez un de ses amis plutôt que de rester à l’attendre. Ainsi, il n’avait pas pu se rendre compte qu’elle n’était pas rentrée de la nuit. La suite reste très floue car Marie Garet refuse de dire pourquoi elle se trouve à l’hôpital. Alors, certains de ses fans doutent encore de l’innocence de son compagnon dans cette affaire. Surtout depuis qu’elle a supprimé le message dans lequel elle le défendait. Car les fans de Marie Garet savent bien qu’elle n’a pas beaucoup de chance en amour. Ils sont dont inquiets qu’elle soit encore tombé amoureuse d’un homme dangereux.

La suite des événements s’avèrera déterminante

Mais dans le message qui a été supprimé, Marie Garet indiquait qu’elle allait porter plainte en diffamation contre les personnes qui avaient lancé les rumeurs à son sujet. De même que son compagnon l’indiquait dans Midi Libre. Les fans de la jeune femme sont donc attentifs et attendent que les procédures démarrent. En effet, cela permettrait de valider la thèse selon laquelle tout ceci ne serait qu’un tissu de mensonge. En revanche, si elle ne porte pas plainte, les fans de Marie Garet auront toujours le doute à propos des intentions de son amoureux.

Ils espèrent qu’elle n’essaie pas de le protéger quitte à recevoir des coups. Et surtout qu’elle va rapidement sortir de l’hôpital et en pleine forme. Les fans de Marie Garet la soutiennent depuis des années et seront toujours présents quoi qu’il arrive. Dans les bons comme dans les mauvais moments, la jeune femme peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans.