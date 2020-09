Marie Garet: violences, soins intensifs, (son compagnon s’exprime enfin) !

Marie Garet se porte bien ! En effet, ses fans tremblaient en découvrant l’annonce de son décès sur les réseaux sociaux. Des rumeurs se multipliaient alors pour laisser entendre que son compagnon l’aurait roué de coups avant de la laisser à terre, inconsciente. Ensuite, il était répété à qui voulait l’entendre que Marie Garet se trouvait en soin intensif. La jeune femme et son compagnon prennent donc chacun la parole pour rétablir la vérité. Marie Garet d’abord, reprend possession de son compte Instagram et indique à ses fans que tout ce qui a été dit à son propos n’est qu’un tissu de mensonge. La seule véritable information, c’est qu’elle est effectivement à l’hôpital mais elle ne souhaite pas en indiquer les raisons. Ensuite c’est Dorian Baptiste qui témoigne dans les colonnes de Midi-Libre. Voici tous les détails de cette affaire qui n’a pas fini de secouer la Toile.

Marie Garet, dans quel état est-elle vraiment ?

Marie Garet est une star de la télé-réalité. Elle apparaît dans plusieurs saisons des Anges de la télé-réalité, dans la Villa des Cœurs Brisés ainsi que dans Secret Story. C’est elle qui est la gagnante de la cinquième saison de cette dernière, en 2011. Depuis, elle ne participe plus à ces shows à grande audience. Mais elle conserve une certaine notoriété et une communauté de fans fidèles. Des fans qui vont donc paniquer à la découverte du message macabre publié le 7 septembre dernier aux alentours de 2h du matin. Une publication d’une image noire avec la simple légende “Marie est décédée cette nuit”. Mais rapidement, la jeune femme reprend le contrôle de son compte Instagram pour rétablir la vérité. Elle va alors nier en bloc tout ce qui a pu se raconter à son sujet.

Les explications de certains influenceurs sont qualifiées de diffamatoires par le couple

Marie Garet admettra seulement se trouver à l’hôpital. En revanche, durant son absence, les rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux. Marie Garet précise également qu’elle va porter plainte en diffamation contre Aqababe pour avoir donné de fausses explications suite au message terrible annoncé par un pirate sur son propre compte Instagram. En effet, Aqababe partage une explication en story Instagram. Dans son post, il explique que Marie Garet est en soin intensif à l’hôpital suite aux coups reçus de la part de son compagnon.

Les sordides détails voudraient donc que Marie Garet se trouve entre la vie et la mort suite à une altération avec son compagnon. Une altercation vio lente en sortie de boîte de nuit. Mais dans cette affaire, cela contredit donc complètement les propos de Marie Garet en personne. Donc, pour récapituler, non seulement elle n’est pas morte, mais en plus elle n’aurait pas été victime des vio lences de son compagnon. Marie Garet ne se trouve pas non plus en soin intensif mais simplement à l’hôpital. Pour des raisons qu’elle ne souhaite alors pas divulguer.

Le compagnon de Marie Garet prend la parole et donne sa version de l’affaire

Enfin, c’est Dorian Baptiste qui va prendre la parole à son tour. Conscient de la gravité des rumeurs qui courent, il préfère mettre les choses au clair pour protéger ses enfants. En effet, le compagnon de Marie Garet est père de trois enfants. Et si il est assez costaud pour encaisser ce qui peut se dire de lui sur les réseaux sociaux, il ne tient pas à ce que ses enfants en fassent les frais. Et là, cela va trop loin pour que le père de famille garde le silence. Dorian Baptiste va donc expliquer aux journalistes de Midi-Libre qu’ils sont effectivement allés en boîte de nuit avec sa compagne. Et il est vrai aussi qu’en en sortant, ils se sont disputés. Tous les couples connaissent ces moments en effet, aucun couple ne peut se vanter de ne jamais se disputer.

Ensuite, il va expliquer que Marie Garet ne voulait pas rentrer alors que lui oui. Il l’a attrapé par le bras pour lui faire changer d’avis avant de se décider à rentrer seul. Sous le coup de la dispute, il choisit de prendre quelques affaires et de se rendre chez un de ses mais pour y passer la nuit. Et pour terminer, il raconte aux journalistes que ce n’est qu’au petit matin qu’il reçoit des tonnes de messages d’insultes et de menaces. En effet, les fans de Marie Garet pensait qu’il l’avait vio lenté et “laissé pour morte”. Le compagnon de la star dénonce les mensonges de certains blogueurs prêts à tout pour faire du buzz. Il se dit également décidé à porter plainte lui aussi.

Les followers de la star ne savent plus sur quel pied danser

Les fans de Marie Garet sont donc en partie rassurés. En partie car ils sont heureux de savoir que la jeune femme n’est pas morte. Mais ils restent inquiets de connaître les raisons de son hospitalisation. De plus, ils ne comprennent pas pourquoi Dorian est parti dormir ailleurs sans s’inquiéter du retour de sa compagne. Et enfin, ils savent également que la jeune femme joue souvent de malchance en amour. Alors, ils sont prêts à envisager le pire à propos du compagnon de Marie Garet. Et cela malgré leurs déclarations respectives et les images du couple heureux qu’ils ne cessent de partager sur Instagram. Une chose est sûre, les abonnés de Marie Garet restent sur le qui-vive pour obtenir davantage d’informations.