Marie-Sophie Lacarrau aura-t-elle le même salaire que Jean-Pierre Pernaut? Elle répond

Le grand jour de sa première à la tête du JT de 13h approche pour Marie-Sophie Lacarrau. En effet, le 4 janvier prochain, la journaliste succèdera à Jean-Pierre Pernaut. Mais gagnera-t-elle autant que son confrère ? LD People va vous le dire.

Combien gagnera Marie-Sophie Lacarrau pour présenter le JT ?

Dans une interview pour nos confrères de “Elle“, Marie-Sophie Lacarrau a fait des déclarations concernant les heures après l’annonce de sa nomination à la tête du JT de 13h de TF1. Elle a notamment fait des révélations concernant la réaction des hommes : “À TF1, nous serons deux hommes et deux femmes à la tête de la rédaction. Quand ma nomination a été officielle, j’ai reçu autant d’encouragements et de félicitations venant autant de consœurs que de confrères. Ça fait chaud au cœur et ça prouve que les choses bougent”.

Marie-Sophie Lacarrau : son salaire semblable à celui de Jean-Pierre Pernaut ? Ses confidences… https://t.co/vrTEieaV9b pic.twitter.com/Sc5rCmUAZz — Télé 7 Jours (@Tele7) December 17, 2020

Mais le journaliste de “Elle” ne s’est pas arrêté là évidemment, il voulait également savoir si la journaliste serait autant payée que Jean-Pierre Pernaut. Mais pas question pour Marie-Sophie Lacarrau de répondre à cette question, elle s’en est juste amusée : “Vous plaisantez ? Quand j’ai dit oui à ce challenge inouï, je n’ai même pas pensé au salaire. On m’a dit après combien je gagnerais, j’étais très contente, fin du deal”. Mais elle explique tout de même qu’il existe une différence entre les hommes et les femmes : “C’est vrai que nous avons du mal à parler de ça… Quand on est une femme, on a l’impression de quémander, de devoir avancer mille arguments”.

Marie-Sophie Lacarrau fait des révélations sur sa vie privée

Si Marie-Sophie Lacarrau sera bientôt la figure de l’info sur TF1, en 2016, elle avait déjà succédé à Elise Lucet à la tête du 13h de France 2. Une opportunité qu’elle ne pouvait pas décliner et pour laquelle elle avait fait déménager sa petite famille de Toulouse pour venir s’installer à Paris. Et pour montrer que c’était le bon choix, la journaliste avait emmené tout le monde au bureau pour voir ce qu’elle allait faire : “Ma petite astuce, c’est que je les ai déjà amenés au bureau pour qu’ils voient à quoi j’occupe mes journées. En rentrant, le grand m’a dit : ‘Je comprends pourquoi tu nous as fait monter, tu t’éclates, c’est super”.

Très proche de ses enfants (Malo né en 2007 et Tim, né en 2009, qu’elle a eu avec Pierre Bascoul), Marie-Sophie Lacarrau associe toujours les décisions à tout le monde. D’ailleurs, à la maison, il y a des règles précises : “Nous associons toujours l’autre à nos décisions professionnelles, mais quand l’un des deux n’est pas là, c’est l’autre qui se charge de tout. Il n’y a pas de ‘je t’ai laissé préparer le dîner, je sais que tu adores ça”. En tout cas, la rédaction de LD People souhaite bonne chance à la journaliste pour sa première au JT de 13h.