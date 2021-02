Marie-Sophie Lacarrau: Remplie de doutes sur le JT de 13h? Jean-Pierre Pernaut va-t-il revenir? À la vue de ce cliché énigmatique...

Existerait-il un problème avec Marie-Sophie Lacarrau ? En tout cas, un certain nombre d’internautes ose se poser la question. En effet, la désormais célèbre présentatrice du Journal de 13 heures publie une photo pour le moins inquiétante. Sur ce cliché, plusieurs de ses followers lisent dans son regard un certain mal-être. Dès lors, des rumeurs folles circulent sur la toile. La journaliste, serait-elle mal à l’aise dans l’exercice jadis pratiqué par Jean-Pierre Pernaut. LDPeople vous explique tout.

Marie-Sophie Lacarrau : le doute, s’est-il installé ?

Un difficile héritage

Depuis bientôt deux mois, Marie-Sophie Lacarrau assure désormais la présentation du journal télévisé le plus suivi de France. Après la semi-retraite de Jean-Pierre Pernaut, TF1 a effectivement dû lui choisir un remplaçant. En l’occurrence, il s’agit dans ce cas-ci, d’une remplaçante. Rapidement, la journaliste a su trouver ses marques. D’ailleurs, les audiences semblent démontrer que le public adhére au choix de la chaîne. Même si l’exercice est loin d’être aisé. Car Jean-Pierre Pernaut est encore dans le cœur de tous les téléspectateurs. Ainsi, son départ a été véritablement un déchirement pour un grand nombre d’entre eux.

Après plusieurs décennies passées dans le fauteuil de présentateur, le mari de Nathalie Marquay avait néanmoins souhaité mettre un frein à ses activités. Bien sûr, il n’a pas pris totalement sa retraite. Et il officie encore dans le groupe en apparaissant dans sa propre émission sur LCI. Mais quant à la présentation du journal, il a définitivement tourné la page. Dès lors, Marie-Sophie Lacarrau a fait son apparition sur les écrans de la première chaîne avec des résultats plutôt satisfaisants. Mais aujourd’hui des rumeurs grondent. LDPeople vous explique pourquoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Une inquiétante publication

Il y a quelques heures, Marie-Sophie Lacarrau partageait une photo prise quelques minutes avant le Journal de 13 heures. Certains fans lui ont ainsi trouvé une mine inquiète. Tous se sont donc lancés dans les scénarios les plus divers. Mais pour certains, l’apparent mal-être de la présentatrice viendrait de l’angoisse qu’elle connaît face à son nouvel exercice quotidien. Alors, Marie-Sophie Lacarrau subit-elle une pression trop forte à la tête de l’édition de 13 h ? Immédiatement, certains internautes en tirent des conclusions. Même si elles semblent un peu hâtives, ces analyses sont néanmoins lourdes de sens. En effet, si Marie-Sophie Lacarrau ne se sentait pas bien dans son travail quotidien, certains imaginent déjà un retour de Jean-Pierre Pernaut à l’antenne. Alors réalité ou fiction ?

Il semblerait très étonnant que Jean-Pierre Pernaut fasse un tel virage à 180 degrés. D’ailleurs, ni Marie-Sophie Lacarrau ni TF1 n’ont jamais communiqué sur ce soi-disant mal être. Pourtant, ses récentes publications ne la laissent pas apparaître d’une sérénité extrême. C’est pourquoi le public s’interroge. Pourquoi n’est-elle pas à l’aise ? Pour quelle raison n’arrive-t-elle pas à se détendre totalement ? Sur ce sujet, la principale intéressée ne s’est pas exprimée. Mais comme toujours, tout le monde se fera sa propre opinion sur la toile. D’ailleurs, les internautes ne se sont pas gênés pour livrer leurs sentiments. Car pour certains, le retour de Jean-Pierre Pernaut semblerait être une véritable bénédiction. LDPeople tente d’analyser pourquoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Toujours la star numéro 1

Depuis son arrivée sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau réalise son journal télévisé avec un grand professionnalisme. D’ailleurs, son expérience et sa maîtrise des sujets font d’elle une véritable référence. Mais comme souvent, dans ce genre de cas, beaucoup la comparent à son prédécesseur. Car évidemment, le style a beaucoup changé. En effet, les téléspectateurs étaient habitués à la manière très particulière de Jean-Pierre Pernaut de présenter l’édition quotidienne. De plus, ses véritables coups de g***le semblent également manquer à ses fans. Il est vrai que sur ce sujet, le mari de Nathalie Marquay n’a pas été avare en petites phrases singlantes ces derniers mois. Dès le début de la pandémie de covid-19, il n’a pas hésité à dire tout haut ce que certains pensaient tout bas. Ainsi, Jean-Pierre Pernaut a, à de nombreuses reprises, critiqué ouvertement le gouvernement et ses actions en direct dans son journal.

Des petites phrases qui ne sont pas toujours bien passées auprès des décideurs politiques. Aussi, aujourd’hui, avec Marie-Sophie Lacarrau, le calme semble revenu. Pourtant, il semble exister parmi les téléspectateurs de TF1 quelques nostalgiques. Cependant, de là, à voir revenir le septuagénaire à l’antenne, il y a un pas qu’il ne faudrait pas franchir trop vite. De toute manière, TF1 se montre pour l’instant très satisfait du travail de Marie-Sophie Lacarrau. De plus, le public n’a pas déserté la chaîne. Les espoirs de certains défenseurs de Jean-Pierre Pernaut ne pourraient donc être en réalité que de folles espérances. Bien évidemment, LDPeople vous tiendra immédiatement informé, si la moindre annonce venait démentir cette analyse.