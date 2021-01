Marie-Sophie Lacarrau : Sans maquillage, en petite tenue, des images d’elle se prélassant au soleil

Marie-Sophie Lacarrau est la relève de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13H de TF1. Un passage de flambeau que la chaîne n’a pas hésité à mettre en scène dans une courte vidéo. Car tandis que le journaliste tourne la page de 33 ans de carrière le 18 décembre dernier, Marie-Sophie Lacarrau reprend les rennes ce 4 janvier dernier. Impensable alors qu’ils ne puissent pas se croiser sous les yeux des téléspectateurs. En effet, la nouvelle présentatrice du JT de 13H de TF1 n’est pas encore bien connue du public de Jean-Pierre Pernaut. Aussi, LDPeople vous propose de la découvrir sous un angle moins professionnel.

Marrie-Sophie Lacarrau est déjà dans le viseur des téléspectateurs les plus curieux

Marie-Sophie Lacarrau est une présentatrice et une journaliste de carrière. Arriver sur TF1 c’est un grand moment pour elle, professionnellement parlant. Présentatrice du 13H de France 2 auparavant, elle n’a évidemment pas su refuser les avances de TF1. Succéder à la légende qu’est devenu Jean-Pierre Pernaut, c’est pour elle un immense honneur. Et comme elle est bien décidée à rester, autant vous aider à la découvrir plus en profondeur. Et pour se faire, LDPeople vous propose de replonger dans les publications du compte Instagram de la journaliste. Nous y avons déniché des images d’elle se prélassant au soleil. De quoi faire écho aux vacances de ses téléspectateurs ! Et comment refuser un petit bain de soleil alors que l’hiver est bien installé pour se début d’année.

Marie-Sophie Lacarrau s’inscrit tardivement sur Instagram. Elle rejoint la plateforme en juin 2018. Mais tout de suite, elle prend conscience qu’elle ne pourra pas dissocier sa vie privée de sa vie professionnelle. Alors, au détour de ses publications, la journaliste ne dévoile pas beaucoup d’éléments sur ses temps libres. Ses fans peuvent tout de même apprendre plusieurs choses sur elle. Notamment qu’elle adore son métier, les voyages et les chaussures également. Puis aussi qu’elle est sportive, très attachée à sa région natale et à l’association Un enfant par la main dont elle est l’ambassadrice.

Marie-Sophie Lacarrau : Des publications Instagram qui ont du succès

Mais les images de Marie-Sophie Lacarrau qui ont le plus interpellé ses abonnés, ce sont celles dans lesquelles elle pose à Zanzibar en Tanzanie. Des images dans lesquelles elle est baignée de soleil. En effet, il est bien trop rare de voir Marie-Sophie Lacarrau dans un moment de détente tel que celui-ci. LDPeople comprend bien pourquoi elles suscitent l’intérêt des internautes.

En revanche, il convient de rappeler que ce séjour de la journaliste date du mois de juillet 2018. Et il se pourrait qu’elle ne reprenne pas de telles photos de sitôt. Son prédécesseur au JT de 13H de TF1, ne se permettait pas de publier des clichés si personnels. Marie-Sophie Lacarrau saura-t-elle faire la différence ? la question reste ouverte. Et puis de toute façon, ce n’est pas avec le contexte actuel que la présentatrice pourra voyager. Pour le moment, ses followers se contenteront donc de ses dernières photos de vacances.