Mariés au premier regard: Elodie et Joachim brisent le silence total sur les rumeurs de grossesse

Mariés au premier regard est une émission diffusée sur M6. Il s’agit de suivre les instants de huit personnes différentes qui ont choisi de participer. Ils formeront quatre couples qui vont se rencontrer seulement le jour du mariage. Elodie et Joachim sont les deux seuls participants qui sont encore mariés aujourd’hui. Ils sont même si amoureux que leurs fans sur les réseaux sociaux espèrent qu’ils vont rapidement attendre un enfant. Tant et si bien que parfois, les rumeurs prennent le pas sur les souhaits des fans. Et les amoureux de Mariés au premier regard en ont marre des rumeurs sur leur grossesse. Alors, ils vont mettre les choses au clair une bonne fois pour toute.

Mariés au premier regard fait le bonheur de famille entière à travers une émission pleine d’émotions fortes

Elodie et Joachim sont heureux de pouvoir partager leur bonheur avec les fans de Mariés au premier regard. Depuis le début de la diffusion de leur aventure sur M6, ils sont accompagnés par des fans concernés, attentifs et attendris. Les amoureux remercient souvent leurs abonnés de leurs attentions. Mais parfois, ils peuvent aussi exaspérer le couple. Car depuis qu’Elodie et Joachim se sont Mariés au premier regard, les fans du couple attendent impatiemment la suite. Ils espèrent en effet que les amoureux vont rapidement fonder une famille. Et justement, Elodie en a par dessus la tête d’entendre des rumeurs comme quoi elle serait enceinte.

Les fans de Mariés au premier regard sont peut-être un tout petit peu trop enthousiastes. Mais comment leur en vouloir ? C’est l’amour qui dicte ses lois. Et même si cela peut être agaçant pour les principaux concernés, les fans ne veulent que le bonheur du couple. Ils constatent qu’Elodie et Joachim sont un couple solide qui va durer dans le temps. Peut-être même pour toute une vie. Pour les fans les plus sentimentaux de Mariés au premier regard, quoi de mieux pour décupler leur bonheur que de le partager avec un petit bébé. Car le bonheur fait partie de ces rares choses que l’on peut multiplier en le partageant. Un petit bébé viendrait certainement ajouter au bonheur partagé d’Elodie et Joachim. Mais il faut comprendre que c’est une décision qu’ils doivent prendre à deux et qu’ils peuvent vivre comme une pression les rumeurs qui parcourent internet.

Les fans espèrent qu’ils vont bientôt fonder une famille

En effet, ce n’est pas parce qu’ils s’en sont remis au destin télévisé de Mariés au premier regard pour trouver l’amour qu’ils n’ont pas pris les choses en main depuis. Alors, même si les téléspectateurs suivent leur histoire d’amour depuis le début, cela ne signifie pas moins qu’elle ne leur appartient pas. L’intimité d’un couple ne saurait se résumer à quelques images enregistrées par une caméra. En effet, les fans ne peuvent pas imaginer tout ce qu’il peut se passer dans la vie d’Elodie et de Joachim. Et c’est certainement en tentant d’en savoir plus que ce genre de rumeur sur le grossesse d’Elodie prend de l’ampleur.

Elodie ne supporte plus les rumeurs

Suite aux trop nombreuses questions sur leur futur bébé imaginaire, Elodie décide de mettre les choses au clair. Elle va rendre limpide les questionnements de ses abonnés en leur disant fermement qu’elle n’est tout simplement pas enceinte. Elle va également insister pour rappeler à tous que la décision de faire un enfant se fera entre eux, dans l’intimité et que personne ne saurait influencer leurs choix. Alors, les abonnés qui pensaient sympathique de demander tous les jours si Elodie et Joachim allait faire un bébé vont devoir réaliser qu’ils sont en réalité trop envahissant.

Dans sa story Instagram, le couple restant de la saison 4 de Mariés au premier regard ne pouvait pas être plus clair. Il ne faudra pas imaginer qu’Elodie est enceinte au moindre changement de planning. Les rumeurs sont éreintantes et les tourtereaux préféreraient partager d’autres choses avec leurs fans que des coups de gueule. Aussi, la déclaration d’Elodie se termine donc par un gros bisou pour ses abonnés qu’elle surnomme ses Bisounours. Pas de déclaration de guerre ou de dispute avec ce message. Simplement une mise au point nécessaire qui devrait permettre à tout le monde de se calmer sur le sujet de la grossesse. Et pour les plus impatients, il est encore temps de suivre celle de Charline et Vivien. Un couple de la saison 3 de Mariés au premier regard.

D’autres Mariés au premier regard attendent un heureux événement

Les fans de l’émission peuvent concentrer leurs attentes et leurs envies de bébé sur ce couple plutôt que de mettre la pression à Elodie et Joachim. En effet ils vont prendre leur temps. Et pour rassurer les abonnés des amoureux, nous pouvons être sûrs que lorsqu’ils seront prêts ils le feront savoir. Car les messages tendres et de partages ne sont pas rare entre Elodie, Joachim et leurs fans sur les réseaux sociaux. Pas de doutes, ils délivreront un message magnifique lorsque le moment sera venu. Il suffit donc simplement de patienter. La vie est belle et pleine de surprises. Mais pour les apprécier il faut savoir se satisfaire du voyage qui y mène.