Marilou Berry, sans vêtements, on voit tout, elle fait l’unanimité sur la toile, triste de constater la fin de l’été

Marilou Berry est une actrice française, fille de Josiane Balasko et de Philippe Berry. Ses parents, actrice et sculpteur, lui permettent notamment de s’intéresser à l’art dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, elle est une actrice reconnue et appréciée des Français. Concernant les réseaux sociaux, Marilou Berry est le plus active sur Instagram. En compagnie de ses 139 000 abonnés, elle fait un trait d’humour à propos de la fin de l’été qui va les ravir. D’abord parce que la vanne vaut le détour mais aussi parce qu’elle ne porte pas de vêtements. Découvrez donc la publication de Marilou Berry dont tout le monde parle.

Marilou Berry dit au revoir à l’été, debout sur son paddle

L’actrice française a bien compris que les températures estivales ne sont plus là. L’automne s’installe déjà et l’hiver pourrait même arriver avant son heure. L’été n’est plus qu’un souvenir de vacances et cela n’est pas facile à accepter pour tout le monde. Alors, plutôt que de se morfondre dans son coin à ce sujet, Marilou Berry décide de partager une vanne avec ses abonnés. Sur Instagram, elle partage alors une photo d’elle, sans vêtements, debout sur son paddle. Elle repense ainsi à l’été, aux vacances et cela lui permet de faire son deuil en douceur. Surtout en affirmant que nous traversons tous le même, au même moment. En effet, trop peu de personnes ne sauraient se réjouir de la fin des chaleurs des mois d’été. Marilou Berry annonce donc ouverte la saison des chauffages et des plaids.

Sans vêtements, elle assume ses rondeurs

Pour passer ce cap difficile de changement de saison, Marilou Berry suggère à ses abonnés de faire comme elle. Parcourir les anciennes photos prises durant l’été vont nous mettre du baume au cœur. En revanche, l’actrice dit pleurer en regardant ces images. Et c’est là la blague, il ne faut pas se morfondre seul dans ses couvertures du départ de l’été. Nous vivons tous ensemble ce changement et nous savons aussi que l’été reviendra en temps et en heure l’année prochaine. Alors, autant rire et se serrer les coudes, tout en respectant les distances réglementaires, pour ne pas déprimer.

En effet, pour Marilou Berry rien n’est une fatalité. Elle n’a même pas peur de s’afficher avec ses rondeurs malgré son habitude à recevoir des commentaires désobligeants sur le sujet. Cette jeune femme de 37 ans est une tornade de bonne humeur et de chaleur, alors que les premiers jours de fraîcheur ont du mal à passer. Les fans de Marilou Berry se réjouissent donc de pouvoir trouver un soutien moral en la vedette. Son compte Instagram est un terrain d’expression libre pour l’actrice et elle n’hésite pas à l’utiliser.