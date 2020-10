Marina Carrère d’Encausse: cet accident très grave ou elle a failli mourrir !

Il y a quelques années maintenant, Marina Carrère d’Encausse a été victime d’un très grave accident de voiture alors que son père conduisait. L’animatrice est restée paralysée pendant plusieurs mois. Explications.

L’accident grave de Marina Carrère d’Encausse à l’âge de 24 ans

Lorsque Marina Carrère d’Encausse avait 24 ans, elle a été la victime d’un grave accident de voiture. En effet, alors que son père était au volant, ce dernier percute un arbre à 120 km/h : “Lorsque l’on passe si près de la mort, c’est une chance de pouvoir avoir des jours en plus. C’est cadeau, mais en même temps, ce n’est pas si simple que cela à vivre. Ça rend plus exigeant” déclarait-elle il y a quelques jours pour les biens d’une interview pour Anne Roumanoff et son émission “Ca fait du bien“.

Il y a maintenant deux ans, Marina Carrère d’Encausse avait déjà évoqué ce grave accident et notamment l’attente interminable des secours ce jour-là : “J’étais jeune médecin donc je savais ce que j’avais : une hémorragie interne et une péritonite, parce que j’avais les organes qui avaient explosé (…) Je savais que c’était potentiellement mortel à relativement court terme et puis, il pleuvait beaucoup et les secours n’arrivaient pas, donc oui, j’ai eu le temps de me dire que j’allais mourir”. Paralysée pendant plusieurs semaines, l’ex animatrice du Magazine de la santé profite maintenant de tous les moments : “Je profite de tous les instants maintenant. Ce sont des instants qu’on m’a accordé en plus. Je suis torturée et jouisseuse”.

Marina Carrère trop proche de Michel Cymes ?

Durant plusieurs années, Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymes ont partagé l’antenne dans l’émission Le Magazine de la santé. Ils sont d’ailleurs devenus très proches et complices, si bien que beaucoup de personnes se demandent s’ils étaient en couple. En effet, Anne Roumanoff dans son émission de radio a posé la question à la médecin : “Et bien non” a-t-elle répondu. Elle poursuit ensuite son propos en indiquant qu’ils connaissaient tout l’un de l’autre :”On a beaucoup travaillé ensemble, on se voit toujours, et il connaît à peu près toute ma vie comme je connais toute la sienne“.

Marina Carrère d’Encausse explique enfin la relation qui la lie avec Michel Cymes : “C’est un ami très très proche, et surtout on était amis avant que l’on fasse de la télévision. Du coup, à l’antenne, il y avait deux amis ensemble et on n’a pas essayé de créer un duo“. S’ils ont décidé d’emprunter des chemins différents à la télévision, ils restent tout de même très proches. Une belle amitié donc.