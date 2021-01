Marina Kaye dévoile une photo inédite de son chéri et son identité ( magnifique )

Après des années de discrétion, Marina Kaye a décidé de lever le voile sur l’un de plus grands secrets ! Attention les fans, voici l’identité de son compagnon !

Cela fait 3 ans maintenant que Marina Kaye se fait plus discrète. La sortie de son album Explicit a été son dernier succès et depuis, elle avait décidé de faire une petite pause de la scène musicale. Les derniers événements n’ont également pas contribué à l’aider ! Il faut dire que rester confiné pendant des mois n’est jamais bien pour personne ! Mais la jeune chanteuse a décidé de faire un retour en force il y a quelques jours ! Et cela semble plaire à ses fans !

Mais si elle fait de nouveau le buzz auprès des réseaux sociaux, ce n’est pas à cause de son travail de musicienne ! En effet, c’est un tout autre sujet qui passionne ses fans puisqu’un de ses plus grands secrets a enfin été dévoilé. Chez LD People, nous avons été subjugués de découvrir le compagnon de la jeune femme pour la première fois ! Les détails.

Un nouveau succès musical à l’horizon !

Marina Kaye a bien pris le temps de dévoiler son dernier album. Ce dernier sera bientôt dans les bacs aussi elle a pris le temps d’en faire la promotion depuis quelques temps. C’est d’ailleurs à cette occasion que la jeune femme enchaîne les révélations ! Intitulé Twisted, l’album phare de la chanteuse est un rappel de sa mélancolie. Comme elle le dit à Pure Charts dans son interview, elle a « des moments de douleur énorme ».

Malgré tout, elle essaie de se relever. C’est donc avec un travail sur elle-même qu’elle « apprend à être heureuse ». Mais la chanteuse ne compte pas ignorer sa part sentimentale pour autant ! Bien au contraire, c’est « ce qui la définit également » selon ses dires. Toujours sur le même sujet, la jeune femme déclare que ce nouvel opus n’a rien à voir avec son conjoint actuel.

Marina Kaye dévoile l’identité de son conjoint !

S’ils sont en couple depuis un long moment, Marina Kaye a toujours tenu à ce que l’identité de son conjoint soit gardée secrète. Et pour cause, cela leur permet d’être préservés des ragots et autres soucis en tous genres liés à la célébrité. Mais les choses finissent pas changer ! Et pour finir l’année en beauté, la jeune femme a décidé de publier une photo inédite sur son compte Instagram.

On la découvre pour la première fois, aux côtés de son chéri. Comment savoir que c’est lui ? Le tendre baiser qu’ils échangent devant l’appareil photo ne laisse pas de place au doute ! Si elle se dit « reconnaissante de 2020 », le couple est plus qu’heureux de passer à 2021. Toujours dans son interview pour la promotion de Twisted, la jeune femme déclare que son compagnon « n’es pas du tout du monde de la musique ». Ce n’est également pas de lui que l’opus a été inspiré puisque ce dernier a été écrit bien avant le début de leur idylle.