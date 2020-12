Marine El Himer pose en gaine et prépare ses fans à l’augmentation de son postérieur

Marine El Himer crée le buzz sur la Toile en postant une photo d’elle dans sa gaine. Une gaine spéciale qui a pour but de maintenir son corps fermement suite à une opération de chirurgie esthétique. En effet, la sœur jumelle d’Océane El Himer a opté pour une augmentation significative de son postérieur. Découvrez grâce à LDPeople l fameuse photo qui fait tourner toutes tes têtes des internautes. Mais aussi la première image que la belle brune partage sans sa gaine le temps d’une photo en mini-jupe ! Le compte Instagram de Marine El Himer n’a pas fini de faire parler d’elle sur Internet !

Marine El Himer fascine ses fans malgré sa gaine post-opératoire

Marine El Himer, tout comme sa sœur Océane, est très active sur les réseaux sociaux. Instagram ou Snapchat permettent aux fans de la belle de ne rien rater de son actualité. Mais les internautes ne sont pas constamment devant leurs écrans. Aussi, nos lecteurs peuvent compter sur LDPeople pour leur faire des résumés des événements clés. Notamment le fait que Marine El Himer se soit faite opérer pour augmenter le volume de son postérieur. Sur son compte Instagram, la jolie brune pose en gaine pour annoncer la couleur. Et dans sa story du 10 décembre, elle partage un avant-goût de sa nouvelle silhouette le temps d’une photo. De quoi rendre ses abonnés extatiques devant ses formes généreuses.

D’abord, il convient de noter que la gaine imposée par son intervention esthétique n’empêche pas Marine El Himer de rester irrésistible. Allongée sur son lit, sa gaine moulante vient souligner les formes déjà très avantageuse de la star. D’ailleurs, dans les commentaires, certains de ses fans débattent de l’utilité d’une telle opération. En effet, ils sont nombreux à estimer que marine était déjà parfaite telle qu’elle était. Mais après tout, chacun peut comprendre que le jeune femme fait ce qu’elle désire de son corps. Et chez LDPeople, nous savons respecter les choix de tous. Aussi, vous ne retrouverez pas notre avis sur la question dans cet article. Nous nous contenterons d’informer nos lecteurs et de leur présenter les images que Marine El Himer a tenu à mettre en avant.

Des images qui valent le détour

Voici donc la fameuse photo de la jeune femme, allongée sur son lit, dans sa gaine. Ses courbes féminines sont mises en avant de façon indéniable par sa posture et cette gaine ultra-moulante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

Mais n’oublions pas que cette gaine a pour but de s’assurer de la réussite de l’intervention de chirurgie esthétique. L’augmentation de son postérieur donc. Comme Jessica Thivenin il y a quelques temps, Marine El Himer va devoir faire attention à ce qu’elle porte et à la façon dont elle s’assoit ou s’allonge pour éviter les complications. Néanmoins, cela n’a pas empêcher la sœur d’Océane a dévoiler un avant-goût des résultats. En effet, elle a hâte de pouvoir profiter de ses nouvelles formes en toute liberté. Alors, le temps d’une photo qu’elle partage en story sur Instagram, voici à présent Marine El Himer sans gaine et en mini-jupe ! Attention les yeux !