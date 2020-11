Marine Lorphelin avoue son gros mensonge au sujet de Sylvie Tellier, pour qu’on lui “lâche la grappe”

Face à Laurent Ruquier dans l’émission Les Enfants de la télé, Marine Lorphelin revient sur l’un de ses plus gros mensonges ! En effet, à l’époque, l’ancienne Miss France est présente sur le plateau de Touche pas à mon poste. Face à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs, la reine de beauté invente de toutes pièces une histoire. Selon elle, il s’agit d’un subterfuge pour qu’on la laisse tranquille ! Car à cette période, la jeune femme est au cœur d’une polémique.



Marine Lorphelin : elle revient sur son mensonge concernant Sylvie Tellier



Des souvenirs pas très agréables



En direct sur France 2 ce dimanche 22 novembre, Marine Lorphelin parle de sa carrière et des moments marquants de sa vie. Interrogée par le célèbre présentateur, la jolie brune parle de son expérience dans Touche pas à mon poste en 2013. Depuis quelques jours Marine Lorphelin fait beaucoup parler d’elle. Notamment, lorsqu’elle évoque le concours Miss France 2021. En effet, la jolie jeune femme revient sur le concours de beauté qui aura lieu cette année le 19 décembre prochain.



D’ailleurs, elle précise qu’elle ne sera pas présente à la cérémonie. Pour ” des raisons personnelles “, Marine Lorphelin n’assistera pas à la célèbre élection. Pourtant, l’une des participantes lui est très chère. Puisqu’il s’agit de sa sœur, élue Miss Bourgogne. La cadette de Marine Lorphelin va en effet elle aussi tenter sa chance pour devenir la plus belle femme de France. Mais de toute évidence, Marine Lorphelin ne souhaite pas participer à cette soirée extraordinaire. Sur le plateau de France Télévisions, l’ex-Miss profite de l’occasion pour se remémorer d’autres souvenirs. Notamment un passage très déstabilisant pour elle, sur le plateau de Touche pas à mon poste.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Enfants de la Télé (@lesenfantsdelatele)

Un mensonge pour tenter de faire taire la polémique !



Lors de cette émission dans TPMP, Marine Lorphelin se sent mal à l’aise. En outre, l’un des chroniqueurs Christophe Carrière lui lance une véritable attaque. ” Je ne vois pas en quoi vous faites une différence avec les autres puisque Sylvie Tellier est toujours derrière vous “. Afin de se sortir de cette situation, Marine Lorphelin invente une histoire pour mettre court à la conversation. ” Je lui ai donné ma gastro pour ne pas qu’elle vienne ce soir “. Aujourd’hui, face à Laurent Ruquier, l’ancienne Miss France avoue que bien évidemment, il s’agit d’une invention pure et simple. ” Mais bien sûr que c’était faux, mais voilà, il faut toujours se justifier sur tout, avoir le mot pour les faire rire et pour qu’ils me lâchent la grappe “.



Très étonné par cette révélation, Laurent Ruquier semble également amusé par cet aveu. ” Vous avez inventé ! Vous racontez tout et n’importe quoi “. Sept ans après son sacre, Marine Lorphelin dit enfin la vérité. Mais à l’époque, elle vient d’être élue Miss France 2013 et elle est très jeune. Apparemment, elle ne semble pas prête affronter les médias et les critiques. D’ailleurs, lors de ce passage dans TPMP, l’élection de Miss France est comparée à ” un concours agricole “. Dès lors la jeune femme a tenté de se défendre comme elle le pouvait. Même si pour cela, elle a dû inventer un mensonge. Mais depuis cette époque, la belle brune se sent à l’aise face aux caméras. Aujourd’hui, elle possède une plus grande expérience et sait mieux comment réagir en toutes circonstances.