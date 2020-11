Marine Lorphelin dévoile une décision radicale sur son changement de vie, les miss réagissent directement

Marine Lorphelin: L’ex Miss France Marine Lorphelin rêve de devenir médecin depuis toute petite. Actuellement étudiante en médecine, la belle brune vient pourtant de décider de mettre son cursus entre parenthèse. Elle en révèle les raisons à ses abonnés sur Instagram.

Marine Lorphelin a été sacrée miss France en 2013. La belle brune s’est ensuite orientée vers la médecine. Cela en a étonné plus d’un. Pourtant, cette vocation ne relevait pas du hasard. Depuis l’adolescence, l’ex-reine de beauté caresse en effet le rêve de travailler à l’hôpital. « Lors d’un court séjour à l’hôpital vers 13 ans, pour une broutille, j’ai découvert le milieu hospitalier et ça m’a intriguée, je posais plein de questions », avait-elle expliqué dans les colonnes de Public. « J’aimais les maths, les sciences et j’avais envie d’un métier utile, humain, d’aider les gens. »

Le médecin non-officiel des miss !

Pendant ses études, Marine Lorphelin confiait à Gala en novembre 2019 être régulièrement consultée par les autres miss. « Je donne souvent des conseils à mes amies Miss, je leur fais des ordonnances quand elles n’ont pas le temps d’aller consulter un médecin ». Elle cite par exemple Vaimalama Chaves, Miss France 2019, « qui était très fatiguée et avait attrapé le virus de l’hiver ».

Marine Lorphelin complètement essorée par la première vague

Tout allait pour le mieux jusqu’au premier confinement. Comme l’ensemble du personnel hospitalier, Marine Lorphelin a combattu en première ligne pour soigner les malades atteints du Covid-19. La jeune femme n’a pas eu une minute de répit. Côté vie privée, la crise sanitaire a fait également des dégâts : elle a dû reporter son mariage avec son compagnon Christophe. Elle n’a d’ailleurs pas pu le voir pendant le confinement puisqu’il vit à Tahiti.

” J’ai toujours été transparente avec vous…”

A 27 ans, Marine Lorphelin sent qu’elle doit se protéger de la deuxième vague. “Les yeux dans les yeux. 💚J’ai toujours été transparente avec vous alors voici le choix que j’ai fais pour les prochains mois. J’ai décidé de prendre ce qu’on appelle ‘une disponibilité’, c’est à dire une pause dans mon internat de médecine.”

Elle dit avoir réalisé combien elle devait maintenant se focaliser plus sur elle-même et sur son couple. “Une pause pour me recentrer et me concentrer sur plusieurs choses. Ma vie personnelle déjà. Des mois difficiles passés à distance m’ont ouvert les yeux sur ce qui m’importe par dessus tout : mes proches, mon couple.”

L’étudiante veut ménager son couple

Elle poursuit : ” Et la COVID nous empêche de nous rapprocher comme on le voudrait. Mon internat ensuite. Parce que gérer et avancer dans l’élaboration d’une thèse en parallèle du stage et de mes autres activités demande un temps que je n’ai pas. Il faut l’admettre et il faut s’y mettre.”

Avec cette disponibilité, Marine Lorphelin devrait aller de l’avant pour “Enfin, aboutir sur un accomplissement autant personnel que professionnel. Faire des remplacements en médecine, se lancer enfin dans une formation d’anglais, lire, organiser mon mariage, prendre un peu de bon temps dans cette période sombre… Je n’ai pas à me justifier, c’est mon droit, mais je tenais à vous expliquer. Je serai présente sur les réseaux si cela vous intéresse toujours autant, pour qu’on parle ensemble de santé et de bien être car c’est le plus important. 💗”

De nombreuses miss avec lesquelles elle entretient des relations d’amitié fortes ont aussitôt montré leur soutien, comme Malika Ménard. “Trop trop belle 😍Tu es là mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi“, a souligné quant à elle Camille Cerf. Sa petite soeur Lou-Anne Lorphelin l’a applaudit dans sa décision : “THE BIG BOSS IS HERE. BE PROUD OF YOU! 😘❤️❤️ (C’est pour t’entraîner à l’anglais dès maintenant 😉)“. Good luck !

Alix Brun