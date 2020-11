Marine Lorphelin ex Miss France poste une photo sans vêtements sous sa douche, malgré l’approche du centenaire du concours Miss

Marine Lorphelin était élue Miss France en 2013. Elle était également la 1ère dauphine au concours Miss Univers la même année. Le concours des Miss France est une véritable institution aux règles très strictes. Le protocole refuse notamment aux candidates d’avoir participé à des shooting photo sans vêtements, quelque soit l’orientation artistique. C’est donc pour cette raison que la récente publication de Marine Lorphelin interroge. Car à seulement quelques jours du centenaire de l’élection Miss France, elle publie une photo d’elle, en train de prendre sa douche, sur son compte Instagram.

Marine Lorphelin s’affiche sans vêtements, sous sa douche

Le centenaire du concours Miss France sera célébré le 19 décembre prochain, au Puy du Fou. Mais Miss France 2013, Marine Lorphelin, ne déroge-t-elle pas aux règles en posant dans sa douche ? Ce ne sont en tout cas pas ses abonnés Instagram qui vont s’en plaindre. D’autant que la belle ne pose pas seulement pour le plaisir des yeux de ses fans. En effet, Marine Lorphelin fait ainsi la promotion d’un shampoing solide de la marque Garnier. Engagée pour la préservation de l’environnement, elle a été conquise par les shampoings solides de la gamme. Avec cette alternative aux shampoings ordinaires en bouteilles, elle réduit considérablement sa consommation de plastique. Il était donc important pour elle de proposer cette alternative écologique à ses fans sur les réseaux sociaux. Et quel meilleur moyen de le faire en en faisant une démonstration ?

Sans vêtements, cheveux mouillés et sous le jet d’eau de sa douche, elle est souriante comme jamais. Son shampoing solide à la main, elle semble ravie de l’efficacité du produit. Les commentaires de ses fans ne se font pas attendre sous sa publication Instagram. Des compliments fusent de la part de presque tous ses abonnés. En revanche, certains lui reprochent de faire la promotion de grandes marques, au détriment des petits commerces qui ont le même genre d’initiative écologique. Ce à quoi Marine Lorphelin rétorque que le combat écologique ne doit surtout pas s’arrêter aux grandes enseignes, au contraire. Les grands groupes comme Garnier emploient des milliers de personnes et ce sont elles qui feront avancer le changement plus rapidement car elles touchent forcément davantage de personnes.

Le comité Miss France pourrait la sanctionner pour cette image ?

Voici alors les raisons qui conduisent Marine Lorphelin à poser dans sa douche, en train de se laver les cheveux. Mais les puristes de l’institution Miss France verraient là une occasion de la sanctionner. Après tout, le protocole est très clair quant au fait de se fair photographier sans vêtements. Miss France 2013 se verra-t-elle confisqué son écharpe quelques temps ? Il y a tout de même peu de chances que le comité s’inquiète de la chose. En effet, ce sont des Miss en exercice ou des candidates à l’élection qui concentrent l’attention du comité. D’ailleurs, Marine Lorphelin a une sœur qui se prénomme Lou-Anne, qui vient d’être élue Miss Bourgogne 2020. Elle va alors concourir au prestigieux concours pour tenter de devenir Miss France.